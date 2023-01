Jak pomoci miminku při kolice?

Kolika u miminka většinou do tří měsíců přirozeně odezní, ale je nám jasné, že se to může zdát jako nekonečná doba, když vám vaše miminko pláče v náručí. Proto pro vás máme několik tipů, jak během tohoto období vašemu děťátku ulevit. Delší doba mezi krmeními. Pokud v současné době krmíte své děťátko každou hodinu až dvě, zkuste tuto dobu prodloužit na tři až čtyři hodiny a uvidíte, zda to pomůže.

Pokud v současné době krmíte své děťátko každou hodinu až dvě, zkuste tuto dobu prodloužit na tři až čtyři hodiny a uvidíte, zda to pomůže. Dieta při kojení. Pokud kojíte své děťátko a máte ve svém jídelníčku potraviny jako brokolice, květák, kapusta, zelí, čokoláda, kravské mléko, cibule, citrusové plody či rajčata, mohou být příčinou plynatosti a nadýmání právě ony. Máte-li tedy podezření, že se jedná o některou konkrétní potravinu, zkuste ji na několik dní vyřadit ze svého jídelníčku (a tím i z jídelníčku vašeho miminka) a pozorujte, zda dojde ke zlepšení.



Pamatujte na to, že pokud zvažujete dlouhodobé a úplné vyřazení některé skupiny potravin, jakou jsou třeba mléčné výrobky, je dobré se nejprve poradit s odborníkem. Technika odříhnutí. Pokuste se dostat plyn z bříška vašeho miminka před tím, než by se mohl dostat do střeva. Pokud vaše děťátko papá rychle, možná je budete muset nechat odříhnout častěji. Držte děťátko ve vzpřímené poloze, buď přes rameno nebo, sedíte-li, na klíně. Zkuste je poplácat po zádech, abyste povzbudili bublinky vycházející nahoru a ven.

Pokuste se dostat plyn z bříška vašeho miminka před tím, než by se mohl dostat do střeva. Pokud vaše děťátko papá rychle, možná je budete muset nechat odříhnout častěji. Držte děťátko ve vzpřímené poloze, buď přes rameno nebo, sedíte-li, na klíně. Zkuste je poplácat po zádech, abyste povzbudili bublinky vycházející nahoru a ven. Masáž. Jemné masírování bříška může vašemu miminku pomoci uvolnit napjaté svaly (a můžete být obzvlášť efektivní po teplé koupeli).

Jemné masírování bříška může vašemu miminku pomoci uvolnit napjaté svaly (a můžete být obzvlášť efektivní po teplé koupeli). Bylinky. Fenykl, zázvor a heřmánek používaly proti kolice už naše prababičky. Čaj z těchto bylinek používají mnohé maminky, když má jejich děťátko problémy. Zahřívá a uvolňuje bříško a brání i překyselení žaludku.

Fenykl, zázvor a heřmánek používaly proti kolice už naše prababičky. Čaj z těchto bylinek používají mnohé maminky, když má jejich děťátko problémy. Zahřívá a uvolňuje bříško a brání i překyselení žaludku. Pohodlnější poloha. Určité polohy jsou pro miminko s kolikou příjemnější, zejména pak ta na bříšku. Položte si děťátko obličejem dolů na svou paži. Jeho hlavičku mějte opřenou o ohbí vaší paže a ruku mějte mezi nožičkami děťátka. Můžete také zkusit položit si miminko do klína obličejem dolů s hlavičkou otočenou na stranu, a zároveň pohybovat svýma nohama ze strany na stranu. Ujistěte se ale, že vaše miminko při spaní leží obličejem nahoru.

Určité polohy jsou pro miminko s kolikou příjemnější, zejména pak ta na bříšku. Položte si děťátko obličejem dolů na svou paži. Jeho hlavičku mějte opřenou o ohbí vaší paže a ruku mějte mezi nožičkami děťátka. Můžete také zkusit položit si miminko do klína obličejem dolů s hlavičkou otočenou na stranu, a zároveň pohybovat svýma nohama ze strany na stranu. Ujistěte se ale, že vaše miminko při spaní leží obličejem nahoru. Pohyb. Houpací nebo vibrační křesílko může být záchranou, pokud vaše miminko po večerech trpí kolikou.

Houpací nebo vibrační křesílko může být záchranou, pokud vaše miminko po večerech trpí kolikou. Antikolikové kojenecké láhve. Pokud své děťátko krmíte z láhve, ať stále nebo jen občas, vyberte si láhev s antikolikovým ventilem, u kterého bylo klinicky prokázáno, že snižuje dětskou koliku a její příznaky. Díky snížení množství vzduchu, které dítě spolkne, je možné omezit problémy, jako jsou kolika, plynatost a reflux. Ujistěte se, že máte pro vaše děťátko správný průtok, a vždy mějte dudlík plný mléka, aby nedocházelo k nasávání vzduchu.

Pokud své děťátko krmíte z láhve, ať stále nebo jen občas, vyberte si láhev s antikolikovým ventilem, u kterého bylo klinicky prokázáno, že snižuje dětskou koliku a její příznaky. Díky snížení množství vzduchu, které dítě spolkne, je možné omezit problémy, jako jsou kolika, plynatost a reflux. Ujistěte se, že máte pro vaše děťátko správný průtok, a vždy mějte dudlík plný mléka, aby nedocházelo k nasávání vzduchu. Dudlíky. Když se vaše miminko nedá utišit, vyzkoušejte dudlík. Pokud má vaše miminko bolesti, sání mu pomůže. Dětská kolika může vyvést z míry jak miminko, tak i rodiče. Hlavní je ale myslet na to, že vy děláte vše proto, abyste svému děťátku ulevili. Tyto tipy vám mají posloužit k tomu, abyste se uklidnili a získali přehled možností, jak pomoci vašemu děťátku. Buďte si ale prosím vědomi, že tyto informace nenahrazují odbornou lékařskou radu.



Philips Avent není zodpovědný za žádné škody způsobené nakládáním s informacemi poskytnutými na těchto webových stránkách.