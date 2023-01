Jak utišit miminko

Doba čtení: 5 minut Pláč je způsob, kterým s vámi miminko komunikuje. Ačkoli je to zcela přirozená věc, je naprosto normální, že hledáte způsoby, jak své miminko uklidnit (i bez dudlíku). Je tedy pochopitelné, že budete vyhledávat rady, jak plačící dítě utišit. Někdy se to může zdát jako velká výzva, ale pochopení příčiny pláče vám může pomoci s tím, jak utišit novorozence. Abychom vám to trochu usnadnili, dali jsme dohromady pár užitečných tipů, které vám mohou vaše sžívání se s miminkem usnadnit.

Pokud máte nějaké další otázky ohledně dětského pláče, či vás trápí obavy a cítíte potřebu se poradit, nikdy se neváhejte obrátit na svého lékaře či vyhledat názor odborníka. Dětský pláč by někdy mohl být příznakem zásadního zdravotního problému, proto je nejlepší řešit jakékoli další příznaky hned, jak si jich všimnete.