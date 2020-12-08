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Ukončeno
Plyšové zvířátko se šidítkem ultra soft
0m+
Ortodontické a bez obsahu BPA
1x snuggle a 1x šidítko 0-6M
Již žádné zoufalé hledání šidítek! Díky plyšovému zvířátku šidítko snadno najdete.
Miminka si budou užívat výjimečnou hebkost v každém objetí s jejich plyšovými zvířátky. Jsou vyrobena z měkké látky a jejich nožičky jsou lehce zatížené, takže pomohou udržet šidítka na místě.
Plyšové zvířátko je kompatibilní se všemi šidítky Philips Avent. Můžete je tedy mezi sebou volně kombinovat a vytvořit tak výrobek, který je pro vaše dítě ten pravý.
5.0
z 5
12
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/11 ultra soft snuggle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Výhody
Super buna
Nevýhody
Nici unul
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF348/13 ultra soft snuggle
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Podle spotřebitelského testu v roce 2016 v USA (112 maminek) 96 % maminek sdělilo, že kotouč způsobuje méně otlaků a podráždění pokožky.
2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku s povrchovou úpravou, které používáme u našich šidítek ultra air a ultra soft.
Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.