Naučte se, jak správně krmit miminko z láhve

Teď, když máte láhev připravenou, je čas zaměřit se na to, jak miminko správně krmit z lahvičky. Zde je několik věcí, které můžete udělat, abyste pomohli svému děťátku si na krmení z láhve zvyknout:2 Náklon hlavičky miminka. Udržujte hlavičku dítěte nakloněnou nad jeho tělíčkem, abyste zabránili ublinkávání, dávení a překrmování.





Odříhněte své miminko během krmení, zhruba v jeho polovině krmení, i poté, co dopije. Zbytek vyhoďte. Když vaše děťátko začne odvracet hlavičku od láhve nebo zavře ústa, znamená to, že krmení skončilo. Zbytky mléka, které v láhvi zůstaly, vyhoďte.