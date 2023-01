Kombinace kojení a umělého mléka

6 min čtení.

Není to vždy souboj mezi kojením a umělým mlékem nebo umělým mlékem a mateřským mlékem. Někteří se rozhodnou pro kombinaci mateřského a umělého mléka a užívají si tak to nejlepší z obojího. Existuje mnoho důvodů, proč byste mohli chtít kombinovat kojení a umělé mléko. Možná je pro vás kojení bolestivé nebo máte potíže s ucpanými mlékovody. Možná se po mateřské dovolené vracíte zpátky do práce nebo chcete s partnerem sdílet zkušenost s krmením miminka z láhve. Ať už krmíte své miminko kombinovaně hned od narození, nebo chcete zkusit něco nového, v tomto článku najdete vše, co potřebujete vědět, abyste z kombinace kojení a umělého mléka využili to nejlepší.