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  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
  • Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli

Ukončeno

Philips AventElektrická odsávačka mateřského mléka

SCF332/31

4.9
| (378) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli
Seďte pohodlně bez předklánění díky měkké masážní vložce, která jemně stimuluje tok mléka. Naši tichou odsávačku můžete použít kdykoli a kdekoli, dokonce s bateriemi. Její nastavení, uzpůsobení a čištění je snadné.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Elektrická odsávačka mléka s masážní vložkou

Více pohodlí, více mléka.* Kdykoli a kdekoli

  • Odsávejte kdykoli a kdekoli

  • Obsahuje měkkou masážní vložku

  • Lahev a dudlík Natural

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve nebo zásobníku, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.

Vyberte si nastavení, které je pro váš účinné a pohodlné

Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání vyhovovala.

Měkká masážní podložka s masážními prvky

Měkká masážní podložka s masážními prvky

Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

378

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

3

10/01/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Koupil jsem přístroj ženě, poté co si stežovala, že ruční odsávačka nefunguje a je to strašně zdlouhavé. Tato odsávačka byla doma ihned oblíbená, funguje perfektně a žena si vychvalovala, že se při používání odsávačky zregeneruje na krmení přímo. Teď odsávačka ceka ve skříni na druhé miminko.

Výhody

Kvalitní

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Paráda!

Odsávačku doporučuji všemi deseti. I když byla prsa bolavá a popraskaná, odsávání nebylo vůbec bolestivé, ale naopak velice pohodlné a rychlé.

Výhody

Bezbolestné, rychlé a příjemné odsávání.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

skvělý pomocník

Výborná odsávačka mléka. Myslela jsem si, že v péči o miminko odsávačku nevyužiji, ale protože naše dcera musela po narození na operaci, byl jediný způsob, jak si spustit laktaci, že začnu používat odsávačku. Tato odsávačka mi ji nádherně spustila a já mohla své holčičce do nemocnice donášet mlíčko. Takže jsem vděčná, že jsem tento produkt objevila a mohla jsem i přes naše nesnáze plně kojit.

Výhody

snadná manipulace, jednoduchá údržba

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

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Upozornění

  1. Klinicky prokázané pohodlí: V testu provedeném na 110 matkách v USA, Velké Británii, Číně a Rusku v březnu 2016 hodnotily matky výkon odsávačky Philips Avent s ohledem na pohodlí průměrnou známkou 8.6/10.

  2. Více mléka: Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi úrovní stresu a tvorbou mléka. Viz www.philips.com/AVENT

  3. Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011