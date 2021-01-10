Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Odsávejte kdykoli a kdekoli
Obsahuje měkkou masážní vložku
Lahev a dudlík Natural
Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve nebo zásobníku, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.
Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání vyhovovala.
Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.
4.9
z 5
378
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Medulik
10/01/2021
Česká republika
Funguje jak má
Koupil jsem přístroj ženě, poté co si stežovala, že ruční odsávačka nefunguje a je to strašně zdlouhavé. Tato odsávačka byla doma ihned oblíbená, funguje perfektně a žena si vychvalovala, že se při používání odsávačky zregeneruje na krmení přímo. Teď odsávačka ceka ve skříni na druhé miminko.
Výhody
Kvalitní
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Jonde
19/05/2020
Česká republika
Paráda!
Odsávačku doporučuji všemi deseti. I když byla prsa bolavá a popraskaná, odsávání nebylo vůbec bolestivé, ale naopak velice pohodlné a rychlé.
Výhody
Bezbolestné, rychlé a příjemné odsávání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
skvělý pomocník
Výborná odsávačka mléka. Myslela jsem si, že v péči o miminko odsávačku nevyužiji, ale protože naše dcera musela po narození na operaci, byl jediný způsob, jak si spustit laktaci, že začnu používat odsávačku. Tato odsávačka mi ji nádherně spustila a já mohla své holčičce do nemocnice donášet mlíčko. Takže jsem vděčná, že jsem tento produkt objevila a mohla jsem i přes naše nesnáze plně kojit.
Výhody
snadná manipulace, jednoduchá údržba
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Klinicky prokázané pohodlí: V testu provedeném na 110 matkách v USA, Velké Británii, Číně a Rusku v březnu 2016 hodnotily matky výkon odsávačky Philips Avent s ohledem na pohodlí průměrnou známkou 8.6/10.
Více mléka: Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi úrovní stresu a tvorbou mléka. Viz www.philips.com/AVENT
Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011