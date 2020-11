Snadné čištění v hygienickém přepravním pouzdru

Chrániče bradavek je potřeba čistit před každým použitím. což zabere méně než 10 minut. Vložte je na pět minut do vařící vody nebo použijte hygienické pouzdro. Vložte oba dobře propláchnuté chrániče bradavek do pouzdra a přidejte 25 ml vody. Chrániče bradavek poté na tři minuty vložte do mikrovlnné trouby s nastaveným výkonem 750–1 000 W. Nechte je pět minut vychladnout, vypusťte vodu a poté budou připraveny k použití. Na cestách použijte vhodné hygienické pouzdro, do kterého můžete chrániče bradavek uložit a uchovat je čisté.