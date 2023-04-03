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  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
  • Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
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Philips AventChránič bradavek

SCF153/03

4.8
| (264) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Umožňuje vám pohodlně kojit déle*
Chrániče bradavek jsou navrženy tak, aby vám pomohly kojit, když máte problémy s bradavkami nebo s přisátím dítěte. Tyto ultratenké chrániče bradavek motýlkového tvaru dítěti umožňují kontakt s ňadrem, čímž mu pomáhají vytvářet si při kojení vztah k matce.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

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Snadné přisátí dítěte a šetrnost k pokožce*

Umožňuje vám pohodlně kojit déle*

  • Tvar umožňující kontakt s pokožkou

  • Ochrana bolestivých bradavek

  • Střední (21 mm)

  • 2 ks

Tvar umožňující kontakt pokožky s dítětem

Tvar umožňující kontakt pokožky s dítětem

Naše ultra tenké chrániče bradavek motýlkového tvaru jsou navrženy tak, aby umožňovaly kontakt pokožky matky s pokožkou dítěte. Díky tvaru je v kontaktu s prsem nejen nos, ale také brada, takže dítě cítí maminčinu vůni a dotýká se její kůže. Chránič stačí přiložit na střed bradavky: zajistíte tak, že se dítě bude moci správně přisát k celému dvorci. Užívejte si kontakt se svým děťátkem a současně si chraňte bradavky.

Navrženo pro pomoc při potížích s přisátím

Navrženo pro pomoc při potížích s přisátím

Chrániče bradavek jsme navrhli, abychom pomohli dětem s problémy v počátcích přisávání a abyste mohla kojit déle*. Pro maminky s plochými a vpáčenými bradavkami a děti s horší technikou sání nebo anomáliemi úst může být chránič bradavek užitečnou pomůckou, která díky tvaru bradavky umožňuje přisátí a během přestávek v kojení udrží bradavku ve správné pozici.

Vytvořeno pro citlivé, podrážděné nebo bolestivé bradavky

Vytvořeno pro citlivé, podrážděné nebo bolestivé bradavky

Chrániče bradavek jsou navrženy tak, aby zajistily pohodlí a šetrnější kojení v případě podrážděných, popraskaných nebo bolestivých bradavek. Mohou pomoci omezit odření a vytahování bradavek během kojení, abyste mohla dítě kojit tím nejlepším mlékem a v pohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

264

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

03/04/2023

Česká republika

Česká republika

Je tenký a přes dírky se dobře saje

Se vším od Avent jsem zatím maximálně spokojena (odsávačka, kloboučky na bradavky, sterilizátor, ohřev láhví)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/01 Chránič bradavek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/01 Chránič bradavek

01/11/2022

Česká republika

Česká republika

Chránič bradavek

Tenký materiál, miminko okamžitě chytne, bradavky nebolí, doporučuji

Výhody

Tenký materiál

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Sbohem bolesti bradavek

Díky tomuto produktu jsem se naprosto zbavila bolesti bradavek. Prsa drželi hezký tvar a chránič držel hezký tvar i bradavek. Moc doporučuji. Již si nedokáži představit kojení bez těchto chráničů.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek

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Upozornění

  1. v případě plochých nebo vpáčených, podrážděných, citlivých, popraskaných, bolestivých bradavek a u některých dětí s problémy s přisáváním

  2. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  3. Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek. Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného spotřebiteli v této části, a proto žádné technické informace nebo doporučení týkající se používání výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou oficiálními informacemi společnosti Philips.