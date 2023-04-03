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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Tento rodukt
Chránič bradavek
225,00 Kč
Chránič bradavek
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Tvar umožňující kontakt s pokožkou
Ochrana bolestivých bradavek
Střední (21 mm)
2 ks
Naše ultra tenké chrániče bradavek motýlkového tvaru jsou navrženy tak, aby umožňovaly kontakt pokožky matky s pokožkou dítěte. Díky tvaru je v kontaktu s prsem nejen nos, ale také brada, takže dítě cítí maminčinu vůni a dotýká se její kůže. Chránič stačí přiložit na střed bradavky: zajistíte tak, že se dítě bude moci správně přisát k celému dvorci. Užívejte si kontakt se svým děťátkem a současně si chraňte bradavky.
Chrániče bradavek jsme navrhli, abychom pomohli dětem s problémy v počátcích přisávání a abyste mohla kojit déle*. Pro maminky s plochými a vpáčenými bradavkami a děti s horší technikou sání nebo anomáliemi úst může být chránič bradavek užitečnou pomůckou, která díky tvaru bradavky umožňuje přisátí a během přestávek v kojení udrží bradavku ve správné pozici.
Chrániče bradavek jsou navrženy tak, aby zajistily pohodlí a šetrnější kojení v případě podrážděných, popraskaných nebo bolestivých bradavek. Mohou pomoci omezit odření a vytahování bradavek během kojení, abyste mohla dítě kojit tím nejlepším mlékem a v pohodlí.
4.8
z 5
264
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Pavilina123
03/04/2023
Česká republika
Je tenký a přes dírky se dobře saje
Se vším od Avent jsem zatím maximálně spokojena (odsávačka, kloboučky na bradavky, sterilizátor, ohřev láhví)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/01 Chránič bradavek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/01 Chránič bradavek
Miriam K.
01/11/2022
Česká republika
Chránič bradavek
Tenký materiál, miminko okamžitě chytne, bradavky nebolí, doporučuji
Výhody
Tenký materiál
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek
Saam3
17/10/2022
Česká republika
Sbohem bolesti bradavek
Díky tomuto produktu jsem se naprosto zbavila bolesti bradavek. Prsa drželi hezký tvar a chránič držel hezký tvar i bradavek. Moc doporučuji. Již si nedokáži představit kojení bez těchto chráničů.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF153/03 Chránič bradavek
v případě plochých nebo vpáčených, podrážděných, citlivých, popraskaných, bolestivých bradavek a u některých dětí s problémy s přisáváním
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek. Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného spotřebiteli v této části, a proto žádné technické informace nebo doporučení týkající se používání výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou oficiálními informacemi společnosti Philips.