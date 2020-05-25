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  • Dokonalá ochrana mateřského mléka
  • Dokonalá ochrana mateřského mléka
  • Dokonalá ochrana mateřského mléka
  • Dokonalá ochrana mateřského mléka
  • Dokonalá ochrana mateřského mléka
  • Dokonalá ochrana mateřského mléka

Philips AventSáčky pro uchování mateřského mléka

SCF603/25

4.9
| (139) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Dokonalá ochrana mateřského mléka
Sáčky Philips Avent pro uchování mateřského mléka zajišťují bezpečné uchování vašeho cenného mateřského mléka. Lze je uložit do chladničky nebo mrazničky a jsou předem sterilizované, takže je můžete použít okamžitě.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

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Dokonalá ochrana mateřského mléka

  • Úložiště

  • Předsterilizované

  • 25 sáčků

Bezpečné uzavírání dvojím zipem s ochranou proti vytečení

Bezpečné uzavírání dvojím zipem s ochranou proti vytečení

Bezpečný uzávěr na bázi dvojitého zipu s ochranou proti vytečení pro bezpečné uchování mateřského mléka

Předsterilizovaný sáček s ochranným uzávěrem

Předsterilizovaný sáček s ochranným uzávěrem

Uzávěr ukazuje, zda je sáček před prvním použitím nedotčený, čímž zajistí dokonalou hygienu

Sáček pro bezpečné použití v mrazničce se zesílenými švy a dvojitou vrstvou

Sáček pro bezpečné použití v mrazničce se zesílenými švy a dvojitou vrstvou

Zesílené boční švy a dvojitá vrstva materiálu znamenají dokonalou jistotu, že bude cenné mateřské mléko v mrazničce či chladničce skladováno bezpečně

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

139

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skladnost

Pytlíčky jsou skladné, dobře se s nimi pracuje, jsou se štitky, které se popíší,aby se nezapomínalo, ze kdy jsou. Dají se využít jak na příkrmy, tak na odsáté mléko.

Výhody

Skladnost, pytlik se přizpůsobí lépe než miska a tím se toho do mrazáku vejde více.

Nevýhody

Když je hodně mléka, není místo v mrazáku uz na jiné potraviny :-D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

20/12/2019

Česká republika

Česká republika

Avent Sáčky pro uchování mateřského mléka

Vzhledem k tomu, že plně kojím, a mléka mám dost, musím jej několikrát denně odsávat. A je samozřejmě škoda mléko po odsátí nevyužít. Proto jsem hledala vhodnou alternativu pro jeho uchování, a narazila jsem na sáčky od Aventu. Velmi kladně hodnotím jejich hygienické zpracování - předsterilizovaný sáček, který je připraven k okamžitému použití. Po odtrhnutí horního pásku mléko lehce naliji do sáčku a pomocí uzavírání dvojím zipem jej bezpečně uzavřu. Rovněž kladně hodnotím možnost přehledně na sáček zaznamenat údaje kdy bylo mléko odčerpáno a kolik ml. Sáček je skladný oproti např. plastovým kelímkům, takže nezabere moc místa v lednici či mrazáku. Když chci mléko ze sáčku použít, stačí dvojité zipy otevřít, opět je vše maximálně pohodlné a hygienické.

Výhody

snadné použití, hygienické zpracování, skladnost

Nevýhody

plastový obal

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Rychlé a skladné uchování mléka pro miminko

Sáčky Avent jsou neodmyslitelným pomocníkem pro maminky, které potřebují rychle, bezpečně a skladně uchovat mateřské mléko pro své miminko. Sáčky mají dvojitý zip a jsou vyrobeny z pevného materiálu, takže nemusíte mít obavu, že se Vám obsah při položení do mrazáku vylije nebo obal poškodí. Svým tvarem zbytečně nezabírají moc místa a je možné sáčky na sebe vrstvit pro maximální využití prostoru. Oceňuji štítek v horní části sáčku pro zapsání důležitých informací jako je celkové množství mléka nebo datum odsátí. Sáčky jsou pro první použití uzavřené a stačí z horní části odtrhnout svár.

Výhody

Skladnost, dvojí zip, pevnost materiálu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF603/25 Sáčky pro uchování mateřského mléka

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu