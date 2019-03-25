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  • Pohodlí a ochrana
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  • Pohodlí a ochrana

Nové

Philips AventKomfortní sada mušlí

SCF157/02

4.8
| (81) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Pohodlí a ochrana
Mimořádně jemná ochrana prsou Philips Avent SCF157/02 se nosí uvnitř podprsenky a chrání bradavky před odřením a shromažďuje přebytečné mateřské mléko.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Kompatibilní výrobky
Sáčky pro uchování mateřského mléka

Sáčky pro uchování mateřského mléka

SCF603/25

Mimořádně pohodlná ochrana prsou

Pohodlí a ochrana

  • 2 ks

Shromažďování přebytečného mateřského mléka

Mušle Philips Avent pro shromažďování mateřského mléka (bez otvorů) shromažďují přebytečné mateřské mléko při kojení nebo při použití odsávačky.

Úleva pro přeplněné prsy

Ochrana bolestivých bradavek

Mušle s průduchy chrání bolestivé nebo prasklé bradavky a pomáhá jim v rychlejším uzdravení. Jejich jemný tlak ulevuje přeplnění prsů. Otvory umožňují proudění vzduchu.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

81

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2
1

25/03/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi pohodlné chrániče se sběrem mléka.

Velmi pohodlné chrániče bradavek se sbíráním mléka. Vhodné zejména pro začátek kojení, kdy ještě není ustálená laktace.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem velmi spokojena

Pomer cena/kvalita je super, chranice mi hodně pomohly v běžném životě

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Z tohoto produktu jsem nadšená

Sada pro ochranu prsů mě velice mile překvapila svým tvarem a funkčností .Mohu srovnat se stejným výrobkem od jiného prodejce a za mě určitě lepší sada od Avent Philips . Tvarem úžasně sedí na prsou a nepadají z podprsenky .V sadě jsou dva druhy chráničů jeden s větráním který se využije v době kdy jsou bradavky na prsou popraskané a rozmokvané z kojení a druhá sada výborně slouží jako sběrače přebytečného mléka co vytéká z prsou mezi kojením .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí

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Upozornění

  1. Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek. Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného spotřebiteli v této části, a proto žádné technické informace nebo doporučení týkající se používání výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou oficiálními informacemi společnosti Philips.