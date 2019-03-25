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Nové
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
2 ks
Mušle Philips Avent pro shromažďování mateřského mléka (bez otvorů) shromažďují přebytečné mateřské mléko při kojení nebo při použití odsávačky.
Mušle s průduchy chrání bolestivé nebo prasklé bradavky a pomáhá jim v rychlejším uzdravení. Jejich jemný tlak ulevuje přeplnění prsů. Otvory umožňují proudění vzduchu.
4.8
z 5
81
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Zuz1
25/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Velmi pohodlné chrániče se sběrem mléka.
Velmi pohodlné chrániče bradavek se sbíráním mléka. Vhodné zejména pro začátek kojení, kdy ještě není ustálená laktace.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí
roooo4
09/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
S produktem jsem velmi spokojena
Pomer cena/kvalita je super, chranice mi hodně pomohly v běžném životě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Janík17
04/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Z tohoto produktu jsem nadšená
Sada pro ochranu prsů mě velice mile překvapila svým tvarem a funkčností .Mohu srovnat se stejným výrobkem od jiného prodejce a za mě určitě lepší sada od Avent Philips . Tvarem úžasně sedí na prsou a nepadají z podprsenky .V sadě jsou dva druhy chráničů jeden s větráním který se využije v době kdy jsou bradavky na prsou popraskané a rozmokvané z kojení a druhá sada výborně slouží jako sběrače přebytečného mléka co vytéká z prsou mezi kojením .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF157/02 Komfortní sada mušlí
Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek. Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného spotřebiteli v této části, a proto žádné technické informace nebo doporučení týkající se používání výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou oficiálními informacemi společnosti Philips.