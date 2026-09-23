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CP9914
Vytváří podtlak potřebný k odsávání
Silikonová membrána vytváří podtlak potřebný k odsávání mateřského mléka. Jedná se o příslušenství k elektrické odsávačce.
Odsávačky
Bílá
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.