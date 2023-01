Nové emoční změny při návratu do práce po mateřské dovolené

Podívejme se na různé emoční změny, které mohou maminky zažívat při návratu z mateřské dovolené do práce. Spolu s nedostatkem spánku, vyčerpáním a prvním odloučením od dítěte vás čeká také adaptace z maminky na plný úvazek na zaměstnance na plný úvazek. S trochou přípravy a podpory však jistě brzy najdete tu správnou rovnováhu pro vás oba. Zde je několik užitečných rad, které je dobré vzít v úvahu pro zvládnutí emočních změn, které vás čekají od prvního dne nástupu do práce po rodičovské dovolené:1 Smiřte se s tím, že vám vaše miminko bude chybět. Před návratem do práce po mateřské dovolené je důležité si uvědomit a přijmout skutečnost, že vám vaše děťátko bude chybět a že vy budete chybět jemu. Je to naprosto normální a přijetí této skutečnosti vám usnadní pochopit různé emoce, kterými budete procházet.

Dopřejte si ráno více času. Další změna, kterou můžete udělat, je udělat si ráno čas na to, abyste si mohla užít společné chvíle se svým miminkem. Plánujte předem, abyste měla čas na kojení a kontakt s miminkem, než odejdete do práce.

Přineste si do práce fotografii nebo video vašeho miminka. Určitě vám pomůže, když se v práci budete dívat na video nebo fotografii vašeho děťátka, když budete odsávat mléko. (Ale o tom a dalších tipech pro odsávání vám řekneme později!).

Buďte v kontaktu s tím, kdo se o vaše miminko stará. Počítejte s tím, že budete častěji telefonovat a posílat více zpráv než před narozením dítěte. Pravděpodobně budete chtít chůvu svého dítěte kontrolovat v průběhu celého dne, abyste se ujistila, že vše běží hladce.

Zkuste se se svým děťátkem setkávat během přestávek. Pokud je to možné, zkuste se během polední pauzy zastavit za svým miminkem, abyste ho nakrmila a užili jste si společné chvíle navíc.