Co nejíst v těhotenství

Dobrou zprávou je, že zdravá strava v těhotenství je velmi podobná zdravé stravě v období, kdy těhotná nejste. Měla byste se snažit jíst pravidelně a zaměřit se na konzumaci plnohodnotných potravin, jakými jsou zelenina, ovoce a celozrnné výrobky, a omezit na minimum potraviny s vysokým obsahem cukru nebo průmyslově zpracované potraviny.

A co se nesmí jít v těhotenství? Z bezpečnostních důvodů patří mezi potraviny, které se v těhotenství jíst nemají: syrové nebo nedostatečně zpracované maso, játra, sushi, syrová vejce, měkké sýry a nepasterizované mléko a šťávy. Níže jsme pro vás připravili několik podrobnějších informací o tom, co nejíst v těhotenství: 1, 2, 3 Ryby s obsahem rtuti, syrové ryby, měkkýši a korýši

Můžete jíst v těhotenství krevety? Bohužel, zklameme všechny milovnice sushi - syrové ryby a korýši totiž patří mezi potraviny, které se v těhotenství jíst nemají. Nejezte ryby s vysokým obsahem rtuti, jako jsou marlín, mečoun, makrela královská, tuňák a štíhlice. Konzervovaného tuňáka konzumujte pouze s mírou. Tyto ryby totiž mohou obsahovat bakterie nebo parazity. Ze svého jídelníčku byste měla vyřadit také uzené mořské plody.





Můžete jíst v těhotenství krevety? Bohužel, zklameme všechny milovnice sushi - syrové ryby a korýši totiž patří mezi potraviny, které se v těhotenství jíst nemají. Nejezte ryby s vysokým obsahem rtuti, jako jsou marlín, mečoun, makrela královská, tuňák a štíhlice. Konzervovaného tuňáka konzumujte pouze s mírou. Tyto ryby totiž mohou obsahovat bakterie nebo parazity. Ze svého jídelníčku byste měla vyřadit také uzené mořské plody. Měkké sýry z nepasterizovaného mléka

Měkké sýry, jako je feta, brie nebo camembert, jsou také na seznamu toho, co by se nemělo jíst v těhotenství. Vyrábějí se ze syrového mléka, a proto mohou být kontaminovány bakteriemi listerie. 4 Nepsané pravidlo: podívejte se na etiketu, na které je napsáno, jestli je sýr pasterizovaný.





Měkké sýry, jako je feta, brie nebo camembert, jsou také na seznamu toho, co by se nemělo jíst v těhotenství. Vyrábějí se ze syrového mléka, a proto mohou být kontaminovány bakteriemi listerie. Nepsané pravidlo: podívejte se na etiketu, na které je napsáno, jestli je sýr pasterizovaný. Nepasterizované mléko a šťáva

Stejné pravidlo platí i pro džusy a mléko. Čerstvě vymačkaná šťáva nebo jakýkoli druh nepasterizované šťávy může obsahovat škodlivé bakterie (E. coli, listerie, salmonely) 5 , a proto by se v těhotenství neměly konzumovat.





Stejné pravidlo platí i pro džusy a mléko. Čerstvě vymačkaná šťáva nebo jakýkoli druh nepasterizované šťávy může obsahovat škodlivé bakterie (E. coli, listerie, salmonely) , a proto by se v těhotenství neměly konzumovat. Syrová vejce

Na seznamu toho, co by se nemělo jíst v těhotenství, by neměla chybět ani syrová vejce nebo potraviny obsahující syrová nebo nedostatečně tepelně upravená vejce. Těmi jsou například těsto na koláče a dorty, vejce na měkko nebo míchaná vejce. Pozor na potraviny, které mohou obsahovat nedovařená nebo jen lehce tepelně upravená vejce. Jedná se například o saláty, dresinky, vaječný koňak a zmrzlinu. Během těhotenství byste měla jíst pouze zcela uvařená, pasterizovaná vejce.





Na seznamu toho, co by se nemělo jíst v těhotenství, by neměla chybět ani syrová vejce nebo potraviny obsahující syrová nebo nedostatečně tepelně upravená vejce. Těmi jsou například těsto na koláče a dorty, vejce na měkko nebo míchaná vejce. Pozor na potraviny, které mohou obsahovat nedovařená nebo jen lehce tepelně upravená vejce. Jedná se například o saláty, dresinky, vaječný koňak a zmrzlinu. Během těhotenství byste měla jíst pouze zcela uvařená, pasterizovaná vejce. Nedostatečně tepelně upravené nebo syrové maso a drůbež

V nedovařeném nebo syrovém mase se může vyskystovat listerie. Sázejte na jistotu a v těhotenství se vyhýbejte lahůdkářským výrobkům nebo maso raději ohřívejte, dokud není dostatečně prohřáté. Chlazené paštiky nebo masové pomazánky jsou také zapovězeny. Pokud jde o celé kusy masa, před konzumací se ujistěte, že jsou řádně tepelně zpracované.





V nedovařeném nebo syrovém mase se může vyskystovat listerie. Sázejte na jistotu a v těhotenství se vyhýbejte lahůdkářským výrobkům nebo maso raději ohřívejte, dokud není dostatečně prohřáté. Chlazené paštiky nebo masové pomazánky jsou také zapovězeny. Pokud jde o celé kusy masa, před konzumací se ujistěte, že jsou řádně tepelně zpracované. Syrové nebo nedovařené klíčky

Syrové klíčky, jako jsou vojtěška, ředkvička, jetel, fazole nebo jiné klíčky, s sebou nesou riziko onemocnění. Klíčky by proto měly být důkladně tepelně zpracovány, aby se snížilo riziko růstu bakterií. 6 Totéž platí pro neumyté ovoce, zeleninu a hotové saláty.