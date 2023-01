1. Problém s přisátím při kojení

Než se vaše miminko naučí k prsu správně přisát, může to chvíli trvat. Bolest bradavek při přisátí je pak jedním z nejčastějších problémů spojených s kojením. Chce to trpělivost, časem se vše zlepší.

Pokud se vám dítě nechce přisát k prsu, je důležité umět si s tím poradit. Pokud se totiž miminko správně nepřisává, může to vést ke snížení tvorby vašeho mléka. Při problémech s přisátím můžete vyzkoušet následující: Vytvořte klidné prostředí. Klíčem k pohodlnému kojení je být v klidu a uvolněná. Lehněte si do postele s polštáři nebo se posaďte do pohodlného křesla.

Přitulte se k dítěti – ať se vaše pokožky dotýkají. Položte si dítě na holý hrudník mezi prsa, abyste dosáhla uvolňujícího kontaktu pleti vašeho miminka s vaší pletí.

Dítě k ničemu nenuťte - dovolte mu, aby se během kojení řídilo podle sebe. Můžete své miminko navádět a podporovat, ale rozhodně byste ho neměla do ničeho nutit.

Najděte si pohodlnou polohu. Někdy je klíč v tom, že víte, které polohy pro vás dva fungují a které ne. Při kojení prozkoumejte různé polohy, které mohou vašemu děťátku pomoci s přisátím.

Při kojení používejte správnou techniku přisátí. Začněte tím, že bradavku přiložíte k nosánku miminka. Tím aktivujete jeho smysly. To pomůže vašemu miminku otevřít ústa dokořán, a tím dostat do úst větší část vašeho dvorce.