Tvorba mateřského mléka

Příprava může maminkám pomoci cítit se klidně, když po porodu dojde k tvorbě mateřského mléka. Zde je několik tipů, jak se maminky mohou na kojení připravit: Objednejte se na kontrolu prsou k lékaři. To může pomoci zejména maminkám, které mají ploché nebo vpáčené bradavky – dozvědí se, co mohou od kojení očekávat a jaké změny by mohly být užitečné.

Stanovte si postupné kroky. Výzkumy ukazují, že pojmenování dílčích cílů při kojení pomáhá maminkám naplňovat postupná očekávání, což zvyšuje jejich motivaci ke kojení. Vytvořte si plán krmení. Stejně jako porodní plán, může i plán krmení pomoci rodičům připravit své zdravotníky i blízké. Například poučení rodiny o tom, jak funguje odsávání mléka a jaký je režim kojení, jim může pomoci pochopit, jak vám mohou pomoci.

Plánujte kontakt „pokožka na pokožku". Pomozte nastartovat instinktivní potřebu svého miminka nakrmit se prostřednictvím kontaktu „pokožka na pokožku" ihned po porodu.

Stejně jako porodní plán, může i plán krmení pomoci rodičům připravit své zdravotníky i blízké. Například poučení rodiny o tom, jak funguje odsávání mléka a jaký je režim kojení, jim může pomoci pochopit, jak vám mohou pomoci. Plánujte kontakt „pokožka na pokožku“. Pomozte nastartovat instinktivní potřebu svého miminka nakrmit se prostřednictvím kontaktu „pokožka na pokožku“ ihned po porodu.

Pomozte nastartovat instinktivní potřebu svého miminka nakrmit se prostřednictvím kontaktu „pokožka na pokožku“ ihned po porodu. Předvídejte, jak se kojení může rozvíjet s růstem miminka. Zjistěte si více o tom, jak se děti vyvíjejí a jak se s tím bude měnit i kojení tak, aby vyhovovalo potřebám rostoucího dítěte. Maminky by si také měly definovat podpůrný tým, který jim bude na jejich cestě poznávání kojení pomáhat. Co je myšleno podpůrným týmem? Mohou to být zdravotníci, předporodní kurzy, laktační poradci, ale také aplikace, online komunity a také rodina a přátelé s již prožitou zkušeností. Čtení si o tom, jak se připravit na kojení, a sdílení zdrojů s rodinou a přáteli, může maminkám a jejich pomocníkům v první linii (například partnerovi) pomoci cítit se jistější a orientovanější.