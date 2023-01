Jak správně kojit novorozence

Po porodu by rodiče měli zkusit využít tyto první okamžiky se svým miminkem a položit si ho na hrudník – kontakt kůže na kůži. Je to takzvaná „zlatá hodinka po porodu“. Tento moment slouží nejen k navázání blízkého kontaktu mezi miminkem a maminkou, ale zároveň nastartuje přirozené instinkty krmení novorozence.

Jakmile má miminko hlad, je čas ho nakojit. Když dojde poprvé na to, jak kojit novorozence, maminky by si měly pamatovat:

Hlavní je pohodlí. Jedním z nejlepších způsobů, jak dosáhnout správného kojení, je zajistit, aby maminka byla uvolněná a měla pohodlí. Usaďte se proto na gauč, na postel nebo do křesla a použijte polštář pro podporu. Nebojte se být při kojení kreativní – nastavte si příjemné osvětlení, zapněte relaxační hudbu, nebo cokoli jiného, co vám pomůže se uvolnit. Pokud vás prsa bolí, mohou vám pomoci termovložky 2 v 1. Ty slouží jak k mírnění bolesti (studené), tak ke stimulaci toku mléka před kojením (teplé).





Jedním z nejlepších způsobů, jak dosáhnout správného kojení, je zajistit, aby maminka byla uvolněná a měla pohodlí. Usaďte se proto na gauč, na postel nebo do křesla a použijte polštář pro podporu. Nebojte se být při kojení kreativní – nastavte si příjemné osvětlení, zapněte relaxační hudbu, nebo cokoli jiného, co vám pomůže se uvolnit. Pokud vás prsa bolí, mohou vám pomoci termovložky 2 v 1. Ty slouží jak k mírnění bolesti (studené), tak ke stimulaci toku mléka před kojením (teplé). Držte své miminko blízko. Jak správně kojit miminko? Spíše než se předklánět, přitáhněte si miminko blíže k prsům. Pusinka miminka by měla být proti bradavce. Miminko by mělo mít nataženou hlavičku a ramínka a boky v jedné linii. Můžete také zkusit jemně přejíždět bradavkou po nosíku a ústech svého miminka k povzbuzení snadnějšího přisátí.





Jak správně kojit miminko? Spíše než se předklánět, přitáhněte si miminko blíže k prsům. Pusinka miminka by měla být proti bradavce. Miminko by mělo mít nataženou hlavičku a ramínka a boky v jedné linii. Můžete také zkusit jemně přejíždět bradavkou po nosíku a ústech svého miminka k povzbuzení snadnějšího přisátí. Přidržte si své prso. Zatímco jednou rukou držíte miminko, druhou můžete použít k podpoře prsu zespodu. Některé maminky dávají při kojení přednost mít jednu ruku volnou. V tomto případě pak můžete pro podporu prsu použít srolovaný ručník.