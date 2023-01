3. Mějte připraven šálek s vodou Jakmile vaše miminko začne s pevnými příkrmy, začne také samostatně pít. Vyzkoušejte hrneček s ohebným brčkem a ergonomickými rukojeťmi. Ten umožní vašemu děťátku snadno pít v přirozené poloze až do posledního doušku, a to díky zahnuté spodní části brčka. Brčko má také integrovaný ventil, který zabraňuje samovolnému rozlití a odklápěcí víčko chrání brčko a zabraňuje vytékání při cestování.

4. Předvídejte nepořádek! Když se učíte, jak odstavit dítě od kojení, smiřte se s tím, že čas večeře bude doprovázen nepořádkem! Jak se vaše miminko učí uchopovat jídla a samostatně se krmit, bude rozlité či rozsypané jídlo stejně běžné, jako roztomilé skvrny od jídla na tvářích vašeho děťátka.

5. Pokračujte v kojení nebo krmení z láhve Nakonec nezapomeňte, že jen proto, že se tomu říká „dítětem vedené odstavování“, neznamená to, že byste ho měli přestat kojit nebo krmit z láhve. Když vaše miminko v šesti měsících začne s odstavováním, berte to jako období, kdy se seznamuje s novými potravinami, konzistencí jídla i chutěmi. Pokračujte v kojení nebo krmení z láhve, abyste zajistili, že v prvním roce života bude dostávat všechny potřebné živiny.

Až přijde čas, kdy budete připraveni na odstavení, přečtěte si náš článek Otázky týkající se odstavení: Kdy a jak přestat kojit. Mohly by se vám hodit tipy na to, jak odstavit dítě od nočního kojení a jak přestat kojit. Pokud máte dotazy tipu „jak odstavit batole“, „jak odstavit dvouleté dítě“ nebo snad „jak přestat kojit ze dne na den“, doporučujeme vám obrátit se na vašeho lékaře či laktačního poradce.

Teď, když už víte, co je to BLW, a znáte naše tipy na to, jak dítěti představit pevnou stravu, můžete si začít užívat společné stolování. Sice to asi bude o něco chaotičtější, ale to vše je součástí vzrušující cesty, kterou můžete prožít společně se svým miminkem.