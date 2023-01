Kdy přestat kojit

Odstavení kojence je osobní rozhodnutí. Neexistuje žádný oficiální harmonogram, který byste museli dodržet. Každá maminka a miminko jsou jedineční, a proto by i odstavení kojení mělo probíhat tak, aby to vyhovovalo vám oběma. Světová zdravotnická organizace (WHO, The World Health Organization) doporučuje prvních šest měsíců miminko výhradně kojit. Až poté přidat ke kojení také přikrmování pevnou stravou, a to až do dvou let věku dítěte nebo i déle.1 Hodně maminek přestává s kojením před 12. měsícem. Roli v tom, kdy přestat kojit, může hrát také návrat do práce. Pokud chcete, aby vaše miminko bylo kojeno mateřským mlékem, zatímco jste v práci, dobrým řešením by mohlo být odsávání mateřského mléka.