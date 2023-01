Reflux u miminka: příznaky a co dělat

6 min čtení V prvních měsících je velmi časté, že miminka po krmení ublinkávají. Děti to nijak neobtěžuje - příznaky tichého refluxu u novorozenců opravdu nejsou ničím, co by se nezvládlo rychlým otřením bryndáčkem. Obvykle je to neškodné a naprosto normální. Rodičům se ale vyplatí vědět, co reflux u miminek způsobuje a jak ho poznat.

Pokud se ptáte, jak poznat reflux u miminka, jste na správném místě. V tomto článku se budeme zabývat příznaky, symptomy a tím, jak miminku s refluxem pomoci. Pokud potřebujete další informace, jako vždy vyhledejte názor odborníka.