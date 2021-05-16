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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventNovorozenecká startovní sada Natural

SCD301/01

5
| (166) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Naše láhev Natural s mimořádně měkkým dudlíkem věrněji připomíná maminčin prs. Široký dudlík ve tvaru prsu s flexibilní spirálovitou konstrukcí a okvětními lístky umožňuje přirozené přisátí a usnadňuje tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
Zobrazit všechny výhody

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • Novorozenecká startovní sada

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

166

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá startovací sada

Sadu jsem pořizovala do zálohy, kdyby náhodou bylo potřeba miminko přikrmit UM. Na UM přímo jsem zatím lahvičky nepoužila, ale používáme například na čaj, vodu. Dále jsem k sadě dokoupila savičku "Y" na kaše a tu též používáme. Malá, i když je stále kojená, tak ze Natural saviček v pohodě pije. Lahvičky se dobře udržují.

Výhody

praktická sada, lahvičky se dobře udržují, možnost dokoupit další savičky.

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

23/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborný sada pro začátek

Láhve mají výměnné dudáky, lze dokoupit vyšší průtok. Kartáčem lze pohodlně mýt i dudáky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

04/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvela volba

Lahvicky jsou kvalitni ze silneho plastu a jen tak se nerozbiji. Savicka se snazi napodobit tvar prsa. Jen po delsim uzivani se zabarvily. Ale jinak stale jako nove.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural

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Upozornění

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.