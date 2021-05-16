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Ukončeno
Novorozenecká startovní sada
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
5.0
z 5
166
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Luciášek01
16/05/2021
Česká republika
Skvělá startovací sada
Sadu jsem pořizovala do zálohy, kdyby náhodou bylo potřeba miminko přikrmit UM. Na UM přímo jsem zatím lahvičky nepoužila, ale používáme například na čaj, vodu. Dále jsem k sadě dokoupila savičku "Y" na kaše a tu též používáme. Malá, i když je stále kojená, tak ze Natural saviček v pohodě pije. Lahvičky se dobře udržují.
Výhody
praktická sada, lahvičky se dobře udržují, možnost dokoupit další savičky.
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Jenda42
23/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Výborný sada pro začátek
Láhve mají výměnné dudáky, lze dokoupit vyšší průtok. Kartáčem lze pohodlně mýt i dudáky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Pavla K.
04/07/2020
Česká republika
Skvela volba
Lahvicky jsou kvalitni ze silneho plastu a jen tak se nerozbiji. Savicka se snazi napodobit tvar prsa. Jen po delsim uzivani se zabarvily. Ale jinak stale jako nove.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD301/01 Novorozenecká startovní sada Natural
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.