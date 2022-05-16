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  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*

Ukončeno

Philips AventAntikolikový systém s ventilem AirFree™

SCF810/24

4.8
| (241) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
Ventil AirFree™ je navržen tak, aby vaše dítě polykalo méně vzduchu. Dudlík zůstává plný mléka, i když je ve vodorovné poloze, a umožňuje krmení ve vzpřímené poloze. Snížením množství vzduchu, který dítě spolkne, je možné omezit obvyklé problémy s krmením, jako je kolika, nadýmání a reflux.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Mléko udrží uvnitř, vzduch pustí ven

Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*

  • 2 lahve

  • 125 ml

  • Dudlík s novorozeneckým průtokem

  • 0m+

Mléko udrží uvnitř, vzduch pustí ven – snadné krmení ve vzpřímené poloze

Mléko udrží uvnitř, vzduch pustí ven – snadné krmení ve vzpřímené poloze

Dudlík zůstává plný mléka, i když je lahev vodorovně, takže vaše dítě může pít i v přirozenější, vzpřímené poloze. To může pomoci omezit reflux, napomoci trávení a zajistit, aby byl čas krmení příjemnější pro vás i vaše děťátko.

Dudlík zůstává plný mléka, nikoli vzduchu

Dudlík zůstává plný mléka, nikoli vzduchu

Náš jedinečný ventil AirFree™ odvádí vzduch z dudlíku, takže vaše dítě při pití spolyká méně vzduchu. To může pomoci omezit obvyklé problémy při krmení, jako je kolika, reflux a nadýmání.

Antikolikový systém prokazatelně snižuje riziko koliky a podráždění*

Antikolikový systém prokazatelně snižuje riziko koliky a podráždění*

Klinické studie prokázaly, že lahev Philips Avent snižuje riziko koliky a podráždění*. Jak? Ventil v dudlíku zabraňuje vzniku podtlaku, když dítě pije, a napomáhá tak nepřerušovanému krmení. Tím pomáhá snížit riziko koliky, nadýmání, dávení a říhání.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

241

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička pro kojence

Lahvička je skvělá. Museli jsme z počátku dokrmovat umělým mlékem, krmení lahvičkou Philips Avent neohrozilo naštěstí žádným způsobem kojení. Lahvička se dobře umývá a dobře těsní, neteče. Bolesti bříška dcerka s touto lahvičkou neměla.

Výhody

Především krmení touto lahvičkou neohrozilo kojení. Lahvička neteče. Dobře se čistí. Výborná cena - s ohledem na kvalitu a cenu srovnatelných produktů.

Nevýhody

Žádné nejsou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

02/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrá lahev již od narození

Používáme tuto lahev již od narození. Můžu jen doporučit, nemáme s ní jediný problém.

Výhody

Vše

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Skutečně funguje!

Pokud už nějakou lahvičku, ať už na UM, vodu či čaj. Určitě doporučuji tuto variantu. Děťátko skutečně nesaje zbytečný vzduch.

Výhody

Dítě nesaje zbytečný vzduch. Krásně se udržuje.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ventil AirFree™ je navržen tak, aby vaše dítě polykalo méně vzduchu. Dudlík zůstává plný mléka, i když je ve vodorovné poloze, a umožňuje krmení ve vzpřímené poloze. Snížením množství vzduchu, který dítě spolkne, je možné omezit obvyklé problémy s krmením, jako je kolika, nadýmání a reflux.

  2. V testu domácího použití za účasti 144 maminek v USA v roce 2017, se 80 % maminek shodlo na tom, že „mé dítě zažilo méně problémů při krmení“.

  3. Ve věku 2 týdnů byl u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázán trend menšího výskytu koliky v porovnání s běžnou lahví a významného omezení nočních potíží oproti dětem krmeným z lahve jiných předních výrobců.

  4. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč, podrážděné chování, nadýmání a dávení.