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Ukončeno
1 lahev
260 ml
Dudlík s pomalým průtokem
1m+
Dudlík zůstává plný mléka, i když je lahev vodorovně, takže vaše dítě může pít i v přirozenější, vzpřímené poloze. To může pomoci omezit reflux, napomoci trávení a zajistit, aby byl čas krmení příjemnější pro vás i vaše děťátko.
Náš jedinečný ventil AirFree™ odvádí vzduch z dudlíku, takže vaše dítě při pití spolyká méně vzduchu. To může pomoci omezit obvyklé problémy při krmení, jako je kolika, reflux a nadýmání.
Klinické studie prokázaly, že lahev Philips Avent snižuje riziko koliky a podráždění*. Jak? Ventil v dudlíku zabraňuje vzniku podtlaku, když dítě pije, a napomáhá tak nepřerušovanému krmení. Tím pomáhá snížit riziko koliky, nadýmání, dávení a říhání.
4.9
z 5
222
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Moury21
10/05/2022
Česká republika
Nejlepší lahvička
Je to nejlepší lahvička, kterou znám. Díky ní přestalo malou bolet bříško. Vyzkoušela jsem všechno - probiotika, masáž se speciálním gelem, rektální trubičky, cvičení s nožičkami, ale nic nepomohlo. Až tato lahev! Je to top produkt. Rozhodně doporučuji!!!
Výhody
Super cena, rychlé dodání, funguje skvěle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Janika017
05/01/2022
Česká republika
Výrobek je spolehlivý
Vše bych doporučila lahvičku Philips Avent, maximální spokojenost.
Výhody
Dají se dokoupit různé velikosti saviček, podle měsíců miminka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
MK 11+1
19/05/2020
Česká republika
Philips Avent / antikolikový systém s ventilem
Tahle láhev je značným krokem vpřed když je porovnám s láhví classic (rok 2014 ještě pod značkou Avent), která byla před tuhle generací. Tam se vkládal prstenec, který umožňoval montáž vrchního hrdla se savičkou. Je vidět roky výzkumnické dřiny. Mohu jenom chválit, mléko teče pomalu, děťátko prosperuje, koliky nejsou na programu dne.
Výhody
pokroková konstrukce, pomalý top mléka, snadné čištění, kvalitní značka, lehká výměna saviček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ventil AirFree™ je navržen tak, aby vaše dítě polykalo méně vzduchu. Dudlík zůstává plný mléka, i když je ve vodorovné poloze, a umožňuje krmení ve vzpřímené poloze. Snížením množství vzduchu, který dítě spolkne, je možné omezit obvyklé problémy s krmením, jako je kolika, nadýmání a reflux.
V testu domácího použití za účasti 144 maminek v USA v roce 2017, se 80 % maminek shodlo na tom, že „mé dítě zažilo méně problémů při krmení“.
Ve věku 2 týdnů byl u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázán trend menšího výskytu koliky v porovnání s běžnou lahví a významného omezení nočních potíží oproti dětem krmeným z lahve jiných předních výrobců.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč, podrážděné chování, nadýmání a dávení.