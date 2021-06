Co si vzít s sebou do porodnice

Co do porodnice pro miminko?



Taška do porodnice nebude už obsahovat jen věci pro vás, ale i pro vaše děťátko. Je určitě krásný pocit skládat do tašky vše, co jste pro něj s láskou nakoupila během těhotenství. Výbavička pro miminko do porodnice by pak měla obsahovat nejen oblečení pro novorozence, ale i vše pro péči o velmi citlivého malého človíčka. Opět má porodnice jistě k dispozici erární oblečení pro kojence i hygienické pomůcky, ale většina maminek preferuje, když má drobeček vše nové a jedinečné. Skutečnost, že nemocnice má vše potřebné k péči o miminko, vás ale může uklidnit, pokud budete na oddělení šestinedělí nervózní z toho, že vám něco dochází.