Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Jednodílný silikonový design
0–6 měsíců
Bez BPA
2 ks v balení
Speciální zakřivený, srdcovitý kryt je navržen tak, aby sledoval přirozené křivky obličeje vašeho dítěte, aby poskytoval maximální pohodlí bez toho, aby narážel do jeho malého nosu.
Soothie má odolný jednodílný design, je vyrobený výhradně z pružného silikonu pro zdravotnické účely. Náš tým odborníků jej speciálně vytvořil pro vašeho 0-6měsíčního novorozence
Řada Philips Avent Soothie je distribuována v nemocnicích po celé Evropě. Lékaři a zdravotní sestry jsou si jisti, že novorozence uklidňují.
4.5
z 5
43
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Nevýhody
Żadnych wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Patcyrja
23/12/2021
Polska
Ekstra smoczek
Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.
Výhody
Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
w.wodo
21/12/2021
Polska
Fantastyczny smoczek!
Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%
Výhody
Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny
Nevýhody
Nie zauważyłam żadnych wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Všechny naše dudlíky Soothie mají stejný tvar, jednodílný design a materiál a dodávají se s různými tvary krytů, včetně těch distribuovaných do nemocnic po celé Evropě
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte