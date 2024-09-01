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  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
  • Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte

Ukončeno

Philips Avent dudlíkSoothie dudlík

SCF099/22

4.5
| (43) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte
Philips Avent Soothie je navrženo tak, aby obepínalo přirozené obrysy tváře dítěte. Jeho zakřivený kryt, ve tvaru srdce nebude narážet do jeho nebo jejího malého nosu. Je vyroben ze silikonu pro zdravotnické účely a je distribuován v nemocnicích po celé Evropě*
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Pružný silikon pro zdravotnické účely

Pohodlně se přizpůsobí přirozeným křivkám obličeje dítěte

  • Jednodílný silikonový design

  • 0–6 měsíců

  • Bez BPA

  • 2 ks v balení

Sleduje křivky obličeje dítěte pro větší pohodlí

Sleduje křivky obličeje dítěte pro větší pohodlí

Speciální zakřivený, srdcovitý kryt je navržen tak, aby sledoval přirozené křivky obličeje vašeho dítěte, aby poskytoval maximální pohodlí bez toho, aby narážel do jeho malého nosu.

Jednodílný design, vyrobený ze silikonu 100% pro zdravotnické účely

Jednodílný design, vyrobený ze silikonu 100% pro zdravotnické účely

Soothie má odolný jednodílný design, je vyrobený výhradně z pružného silikonu pro zdravotnické účely. Náš tým odborníků jej speciálně vytvořil pro vašeho 0-6měsíčního novorozence

Distribuováno nemocnicemi po celé Evropě*

Distribuováno nemocnicemi po celé Evropě*

Řada Philips Avent Soothie je distribuována v nemocnicích po celé Evropě. Lékaři a zdravotní sestry jsou si jisti, že novorozence uklidňují.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

43

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Nevýhody

Żadnych wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

23/12/2021

Polska

Polska

Ekstra smoczek

Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.

Výhody

Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

21/12/2021

Polska

Polska

Fantastyczny smoczek!

Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%

Výhody

Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny

Nevýhody

Nie zauważyłam żadnych wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Všechny naše dudlíky Soothie mají stejný tvar, jednodílný design a materiál a dodávají se s různými tvary krytů, včetně těch distribuovaných do nemocnic po celé Evropě

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte