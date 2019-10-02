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Ukončeno

Philips AventTermovložky 2 v 1

SCF258/02

4.8

| (27) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přispívá ke stimulaci a uklidnění

Výrobek Philips Avent SCF258/02 přispívá ke stimulaci a uklidnění.

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Značka doporučovaná maminkami po celém světě*

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SCF430/10

Slouží ke stimulaci toku mateřského mléka před kojením

Přispívá ke stimulaci a uklidnění

  • Stimulace a uklidnění

  • Použití za studena i za tepla

  • 2 ks

Za studena slouží k mírnění bolesti či přeplnění prsů

Za studena slouží k mírnění bolesti či přeplnění prsů

K mírnění bolesti či přeplnění prsů. Uchovávejte v ledničce nebo mrazničce. Vždy používejte v povlaku.

Vyvinuto s odborníkem na kojení

Vyvinuto ve spolupráci s porodní asistentkou a laktační poradkyní, která podporuje maminky při kojení již 20 let.

Včetně jemných povlaků

Včetně jemných povlaků

Pro příjemnější pocit na pokožce

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

27

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem byla spokojená

Termovložky jsem používala po narození své dcery a velmi mi pomohly s kojením

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF258/02 Termovložky 2 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF258/02 Termovložky 2 v 1

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkční a užitečná pomůcka

Termovložky využívám především při nalitých a bolestivých prsou a při zatvrdlinách a vždy mi pomohou. Trochu mě odrazovalo ohřívání v teplé vodě, protože jsem si myslela, že je to zdlouhavé, ale nakonec to čas šetří (nemusím prsa nahřívat ve sprše). Chladící variantu jsem využila zatím jen bez využití nachlazení v lednici a gel i tak příjemně chladí, když prsa bolí. Velikostně termovložky padly přesně na má prsa (menší) a tvarově jsou perfektní.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF258/02 Termovložky 2 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF258/02 Termovložky 2 v 1

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý produkt

Termovložky jsou opravdu praktickou pomůckou pro všechny kojící maminky. Studené použití mi ulevilo při bolesti prsou a pomohlo zahnat zánět již v počátku. Nahřáté termovložky jsem využila pro podporu toku mléka při odsávání. Použití je velmi jednoduché. Balení obsahuje 2 ks, takže jsem při bolesti jednoho prsu mohla vložky střídat a chladit neustále. Tvar i návleky jsou velmi praktické. Škoda, že jsem je neměla již na začátku kojení. Ušetřila bych si chvíle strávené pod teplou sprchou a k chlazení bych nepoužívala tvaroh nebo mraženou zeleninu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF258/02 Termovložky 2 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF258/02 Termovložky 2 v 1

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu