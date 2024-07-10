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  • Čisté a pohodlné sušení
  • Čisté a pohodlné sušení
  • Čisté a pohodlné sušení
  • Čisté a pohodlné sušení

Philips AventSušicí stojan

SCF149

5
| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Čisté a pohodlné sušení
Sušicí stojan Philips Avent je vytvořen, aby umožnil sušit dětské láhve a příslušenství co nejčistším a nejpohodlnějším způsobem. Díky flexibilnímu provedení, odnímatelnému odkapávacímu podstavci a prostoru pro láhve jakékoliv velikosti vyhoví vašim každodenním potřebám sušení.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Čisté a pohodlné sušení

  • Odnímatelný odkapávací podstavec

Otevřené provedení umožňuje volné proudění vzduchu

Otevřené provedení umožňuje volné proudění vzduchu

Otevřené provedení umožňuje volné proudění vzduchu a odpařování vody pro optimální sušení.

Snadné odstranění vody díky odnímatelnému odkapávacímu podstavci

Snadné odstranění vody díky odnímatelnému odkapávacímu podstavci

Snadné odstranění vody a čisté sušení díky odnímatelnému odkapávacímu podstavci

Vhodný pro láhve všech velikostí: 8 lahví, odsávačka a dudlíky

Vhodný pro láhve všech velikostí: 8 lahví, odsávačka a dudlíky

Pojme všechny výrobky na krmení z celého dne: 8 lahví, odsávačku a dudlíky. Vhodný pro všechny velikosti lahví (až 330 ml)

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Odkapávač lahviček

Dobrý materiál, lehce skladný, omyvatelný, spousta mista

Výhody

Materiál

Nevýhody

Docela drahý

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek splnil mé očekávání

Výrobek je skvěly pomocník na dětské lahvičky :) jsem s nim moc spokojena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan

23/04/2018

Česká republika

Česká republika

Naprosto prakticky

Snadno se cisti. Uplna spokojenost. Doporucuji!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 