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Odnímatelný odkapávací podstavec
Otevřené provedení umožňuje volné proudění vzduchu a odpařování vody pro optimální sušení.
Snadné odstranění vody a čisté sušení díky odnímatelnému odkapávacímu podstavci
Pojme všechny výrobky na krmení z celého dne: 8 lahví, odsávačku a dudlíky. Vhodný pro všechny velikosti lahví (až 330 ml)
5.0
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
klarinka1991
10/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Odkapávač lahviček
Dobrý materiál, lehce skladný, omyvatelný, spousta mista
Výhody
Materiál
Nevýhody
Docela drahý
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan
Maja94
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek splnil mé očekávání
Výrobek je skvěly pomocník na dětské lahvičky :) jsem s nim moc spokojena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan
Nikola
23/04/2018
Česká republika
Naprosto prakticky
Snadno se cisti. Uplna spokojenost. Doporucuji!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF149 Sušicí stojan
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.