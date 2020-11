Snadné a stylové nabití – doma i na cestách

Jedno plné nabití vám zajistí až dva týdny pravidelného používání. Pokud se však kartáček začne vybíjet během vašich cest, použijte jako nabíječku luxusní cestovní pouzdro USB. Vložte kartáček do pouzdra a připojte ho k notebooku nebo zapojte do zásuvky. A pokud jde o nabíjení doma – vložte kartáček do elegantního nabíjecí skleničky – bude moderním doplňkem vaší koupelny a poslouží také k vyplachování úst.