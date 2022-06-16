VýrobkyPodpora

30% sleva na náhradní hlavice

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
  • Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka

Philips Sonicare TongueCare+Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

HX8072/11

4.5
| (35) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka
Přeměňte kartáček na zuby Philips Sonicare na kartáček k čištění jazyka se sonickou technologií. Díky speciálně vyvinutým vláknům MicroBristles čistí hlavice TongueCare+ v kombinaci se sprejem Philips Sonicare BreathRx jazyk do hloubky.
Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
9400 DiamondClean

9400 DiamondClean
Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

HX992W

HX9917/88

9400 DiamondClean

9400 DiamondClean
Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

HX992B

HX9917/89

Jediná hlavice na čištění jazyka s technologií Sonicare

Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka

  • 2 ks v balení

  • Nasazovací

  • Bez latexu

  • Párování režimů BrushSync

Z kartáčku na zuby na kartáček na čištění jazyka jedním nasazením

Z kartáčku na zuby na kartáček na čištění jazyka jedním nasazením

Hlavice na čištění jazyka TongueCare+ rychle změní váš kartáček na zuby Philips Sonicare na kartáček na čištění jazyka se sonickou technologií. Jednotlivé hlavice na čištění jazyka se nasadí na tělo kartáčku Philips Sonicare, jako běžná kartáčková hlavice. Tyto inovativní hlavice na čištění jazyka se snadno používají, mění a čistí a můžete je kombinovat se všemi těly kartáčku Philips Sonicare. Začlenit čištění jazyka do každodenní péče o ústní dutinu tak nebylo nikdy snadnější. Kompatibilní se všemi sonickými zubními kartáčky Philips Sonicare s výjimkou: PowerUp Battery a Essence.

Snadný přístup ke všem částem jazyka

Snadný přístup ke všem částem jazyka

Pokud si chcete dokonale vyčistit jazyk, musíte se dostat všude. Díky ergonomickému tvaru hlavice na čištění jazyka TongueCare+ to není problém. S malou a flexibilní hlavicí kartáčku snadno odstraníte bakterie způsobující nepříjemný dech.

Automatické spárování s tělem zubního kartáčku

Automatické spárování s tělem zubního kartáčku

Uvnitř hlavice na čištění jazyka TongueCare+ je mikročip, který komunikuje s tělem vašeho kartáčku na zuby. Jakmile hlavici nasadíte, tělo jí automaticky rozezná a zvolí příslušný režim a intenzitu pro optimální čištění jazyka. Jediné, co musíte udělat, je zapnout Váš kartáček.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

35

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

1

16/06/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektně vyčistí

Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.

Výhody

prostě funguje

Nevýhody

cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

21/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kartáček na jazyk

Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá

12/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Péče o jazyk

Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • 30% sleva na náhradní hlavice

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • 30% sleva na náhradní hlavice