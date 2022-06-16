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2 ks v balení
Nasazovací
Bez latexu
Párování režimů BrushSync
Hlavice na čištění jazyka TongueCare+ rychle změní váš kartáček na zuby Philips Sonicare na kartáček na čištění jazyka se sonickou technologií. Jednotlivé hlavice na čištění jazyka se nasadí na tělo kartáčku Philips Sonicare, jako běžná kartáčková hlavice. Tyto inovativní hlavice na čištění jazyka se snadno používají, mění a čistí a můžete je kombinovat se všemi těly kartáčku Philips Sonicare. Začlenit čištění jazyka do každodenní péče o ústní dutinu tak nebylo nikdy snadnější. Kompatibilní se všemi sonickými zubními kartáčky Philips Sonicare s výjimkou: PowerUp Battery a Essence.
Pokud si chcete dokonale vyčistit jazyk, musíte se dostat všude. Díky ergonomickému tvaru hlavice na čištění jazyka TongueCare+ to není problém. S malou a flexibilní hlavicí kartáčku snadno odstraníte bakterie způsobující nepříjemný dech.
Uvnitř hlavice na čištění jazyka TongueCare+ je mikročip, který komunikuje s tělem vašeho kartáčku na zuby. Jakmile hlavici nasadíte, tělo jí automaticky rozezná a zvolí příslušný režim a intenzitu pro optimální čištění jazyka. Jediné, co musíte udělat, je zapnout Váš kartáček.
4.5
z 5
35
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Markéta22
16/06/2022
Česká republika
Perfektně vyčistí
Vyzkoušela jsem nespočet škrabek a kartáčků na jazyk, samozřejmě jsem jazyk zkoušela čistit klasickou hlavicí na zuby, bohužel výsledek byl vždy tak 50%. To, že se povlaku na jazyku zbavím s touto hlavicí na první dobrou a kompletně, to jsem na rovinu vůbec nečekala. A jediné, co mě teď štve je to, že jsem si ji nekoupila dřív.
Výhody
prostě funguje
Nevýhody
cena, za kterou se hlavice prodává v kamenné prodejně
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
SoniPéče
21/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Kartáček na jazyk
Perfektní kro každodenní čištění jazyk. Po vyčištění je hladší, zbaven bakterií.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/11 Hlavice na čištění jazyka 2 ks černá
Janča19
12/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Péče o jazyk
Hlavice na čištění jazyka předčila mé očekávání. Jednoduchá výměna po použití kartáčku, je jemná a šetrná. Zpočátku jsem si musela zvyknout na čištění zadní plochy jazyka, ale již je to v pohodě.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TongueCare+ HX8072/01 Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá