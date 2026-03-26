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HX9917/88
HX992W
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Tento rodukt
9400 DiamondClean
Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
4 999,00 Kč
TongueCare+
Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá
399,00 Kč
4 999,00 Kč
4 999,00 Kč
20x výkonnější odstranění plaku*
Až 15x zdravější dásně**
Vizuální senzor přítlaku
4 režimy a 3 stupně intenzity
Každý si čistí zuby jinak, a proto jsme navrhli tuto kartáčkovou hlavici s šikmo orientovanými vlákny – aby si poradila s odstraňováním plaku bez ohledu na vaši techniku. Naše hlavice All-in-One A3 poskytuje naše nejdokonalejší čištění: odstraňuje až 20× více plaku, zajišťuje až 15× zdravější dásně za šest týdnů a až o 100 % účinnější odstranění skvrn za méně než dva dny ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem.
Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně. Pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 62 000 pohybů vláken za minutu. Dynamická vlna Sonicare dál podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostorů a podél linie dásní.
Elektrický zubní kartáček Sonicare má ve své základně světelný kroužek, který vás jemně upozorní, pokud příliš tlačíte. Jakmile se rozsvítí, jednoduše zmírněte intenzitu čištění a pomozte svým dásním zůstat chráněné.
4.6
z 5
113
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Skřítek_1
26/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Kartáček i nástavce perfektní, zuby vyčištěné skutečně jako nikdy snad. Neskutečně šetrný k dásním. Luxus….jen aplikace a propojení a ní někdy zlobí.
Výhody
Splňuje vše, co slibuje reklama.
Nevýhody
Aplikace není 100%
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Shajdy
07/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Sonický kartáček
Používám Sonicare kartáčky už pár let a za mě prostě pecka. Je to už můj druhej – první jsem měl kolem 6 let (řada 5) a pořád fungoval, jen jsem ho teď vyměnil za novější řadu 9. A rozdíl je fakt znát. Zuby mám po vyčištění hladký, baterka vydrží dlouho a celkově je to příjemný pocit. Tenhle kartáček prostě dělá svou práci skvěle a člověk má pocit, že má zuby čistší než kdy dřív. Za mě určitě doporučuju.
Výhody
Aplikace, šetrnost, obal a nabíjecí sklenka je super
Nevýhody
Trochu vyšší cena, ale je to investice do zdravý.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Esp45
15/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jako po dentální hygieně
Se sonickými kartáčky funguji už nějakou dobu s naprostou spokojeností.
Výhody
Super led kontrolka na spodní části rukojeti přílišného tlaku, aplikaci oceňuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou
Studie
oproti manuálnímu zubnímu kartáčku
Za 6 týdnů oproti manuálnímu zubnímu kartáčku.
Za méně než 2 dny oproti manuálnímu zubnímu kartáčku.