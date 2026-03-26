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  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
  • Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění

Philips Sonicare 9400 DiamondCleanSonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

HX9917/88

HX992W

4.6
| (113) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění
Nejen super výkonný sonický kartáček s řadou funkcí a vybavením, ale také tak trochu vaše osobní dentální hygienistka. Zabudovaná aplikace totiž snímá vaše čištění a pravidelně reportuje, co a jak při něm zlepšit. Pokud máte problémy se zuby či dásněmi, tak to může být přesně to, co odliší běžné čištění od toho, které zafunguje
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

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Tento rodukt

9400 DiamondClean Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

9400 DiamondClean
Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

4 999,00 Kč

  • TongueCare+

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    Hlavice na čištění jazyka 2 ks bílá

    399,00 Kč

4 999,00 Kč

4 999,00 Kč

Šetrně odstraňuje až 20x více plaku*

Chytrá aplikace pro čím dál lepší čištění

  • 20x výkonnější odstranění plaku*

  • Až 15x zdravější dásně**

  • Vizuální senzor přítlaku

  • 4 režimy a 3 stupně intenzity

20x účinnější při odstraňování plaku*, šetrná k dásním

20x účinnější při odstraňování plaku*, šetrná k dásním

Každý si čistí zuby jinak, a proto jsme navrhli tuto kartáčkovou hlavici s šikmo orientovanými vlákny – aby si poradila s odstraňováním plaku bez ohledu na vaši techniku. Naše hlavice All-in-One A3 poskytuje naše nejdokonalejší čištění: odstraňuje až 20× více plaku, zajišťuje až 15× zdravější dásně za šest týdnů a až o 100 % účinnější odstranění skvrn za méně než dva dny ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem.

Dynamická vlna Sonicare

Dynamická vlna Sonicare

Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně. Pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 62 000 pohybů vláken za minutu. Dynamická vlna Sonicare dál podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostorů a podél linie dásní.

Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru tlaku

Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru tlaku

Elektrický zubní kartáček Sonicare má ve své základně světelný kroužek, který vás jemně upozorní, pokud příliš tlačíte. Jakmile se rozsvítí, jednoduše zmírněte intenzitu čištění a pomozte svým dásním zůstat chráněné.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

113

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

26/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Kartáček i nástavce perfektní, zuby vyčištěné skutečně jako nikdy snad. Neskutečně šetrný k dásním. Luxus….jen aplikace a propojení a ní někdy zlobí.

Výhody

Splňuje vše, co slibuje reklama.

Nevýhody

Aplikace není 100%

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

07/09/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Sonický kartáček

Používám Sonicare kartáčky už pár let a za mě prostě pecka. Je to už můj druhej – první jsem měl kolem 6 let (řada 5) a pořád fungoval, jen jsem ho teď vyměnil za novější řadu 9. A rozdíl je fakt znát. Zuby mám po vyčištění hladký, baterka vydrží dlouho a celkově je to příjemný pocit. Tenhle kartáček prostě dělá svou práci skvěle a člověk má pocit, že má zuby čistší než kdy dřív. Za mě určitě doporučuju.

Výhody

Aplikace, šetrnost, obal a nabíjecí sklenka je super

Nevýhody

Trochu vyšší cena, ale je to investice do zdravý.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/89 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

15/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jako po dentální hygieně

Se sonickými kartáčky funguji už nějakou dobu s naprostou spokojeností.

Výhody

Super led kontrolka na spodní části rukojeti přílišného tlaku, aplikaci oceňuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 9400 DiamondClean HX9917/88 Sonický kartáček s aplikací a nabíjecí skleničkou

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Upozornění

  1. Studie 

  1. oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

  2. Za 6 týdnů oproti manuálnímu zubnímu kartáčku.

  3. Za méně než 2 dny oproti manuálnímu zubnímu kartáčku.