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Ukončeno
2 režimy čištění
1 kartáčková hlavice
8 samolepek
Dětský sonický zubní kartáček Philips Sonicare nabízí dvě velikosti hlavic kartáčku, které jsou speciálně navrženy pro šetrné čištění a ochranu dětských zubů a jemných dásní.
Aby si děti snáze a přirozeně osvojily správné návyky, sonický zubní kartáček Sonicare for Kids postupně zvyšuje dobu čištění v průběhu 90 dní, dokud nedosáhne 2 minut doporučovaných zubními lékaři.
Sonický zubní kartáček Sonicare for Kids nabízí dva režimy čištění s ohledem na správné čištění dětí v různém věku: nízká intenzita je vhodná pro děti od 4 let, vyšší pak pro děti od 7 let.
4.8
z 5
143
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Lionmar
19/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Dětský kartáček
Dcera je z něj nadšená. Měla radost z barevných samolepky a teď jí čištění zubů baví
Výhody
Snadnost použití
Nevýhody
Delší doba nabíjení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Gabriela9
05/01/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Zubni kartacek splnil ocekavani
Zubni kartacek pro dceru splnil nase ocekavani. Je skvely a mala je nadsena.
Výhody
Kvalitni cisteni, pekny design
Nevýhody
Chybi moznost dokoupeni cestovniho pouzdra. Do dospeleho nepasuje. Skoda
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Zuz87
07/10/2019
Česká republika
Doporučujeme,syn miluje
S kartáčkem už není problém čistit si zoubky, jednoduché ovládání a krásný design.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let
Studie
než manuální zubní kartáček
pro obtížně přístupná místa
Philips Sonicare v domácím průzkumu mezi zubními odborníky v USA s dětmi ve věku 4 až 10 let
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně