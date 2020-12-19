VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
  • Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte

Ukončeno

Philips Sonicare For KidsSonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

HX6311/07

4.8
| (143) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte
Philips Sonicare For Kids je první sonický zubní kartáček pro děti ve věku od 4 let. Tento kartáček nabízí maximální odstranění plaku, unikátní sonickou technologii, vyměnitelné samolepky a edukační nástroje, které promění čištění zubů na zábavu.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Sonický elektrický zubní kartáček pro děti

Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění dítěte

  • 2 režimy čištění

  • 1 kartáčková hlavice

  • 8 samolepek

K dispozici 2 velikosti kartáčkových hlavic

K dispozici 2 velikosti kartáčkových hlavic

Dětský sonický zubní kartáček Philips Sonicare nabízí dvě velikosti hlavic kartáčku, které jsou speciálně navrženy pro šetrné čištění a ochranu dětských zubů a jemných dásní.

Funkce KidTimer pomáhá prodloužit dobu čištění

Funkce KidTimer pomáhá prodloužit dobu čištění

Aby si děti snáze a přirozeně osvojily správné návyky, sonický zubní kartáček Sonicare for Kids postupně zvyšuje dobu čištění v průběhu 90 dní, dokud nedosáhne 2 minut doporučovaných zubními lékaři.

2 nastavitelné dětské režimy pro šetrné a efektivní čištění

2 nastavitelné dětské režimy pro šetrné a efektivní čištění

Sonický zubní kartáček Sonicare for Kids nabízí dva režimy čištění s ohledem na správné čištění dětí v různém věku: nízká intenzita je vhodná pro děti od 4 let, vyšší pak pro děti od 7 let.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

143

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

19/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dětský kartáček

Dcera je z něj nadšená. Měla radost z barevných samolepky a teď jí čištění zubů baví

Výhody

Snadnost použití

Nevýhody

Delší doba nabíjení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

05/01/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zubni kartacek splnil ocekavani

Zubni kartacek pro dceru splnil nase ocekavani. Je skvely a mala je nadsena.

Výhody

Kvalitni cisteni, pekny design

Nevýhody

Chybi moznost dokoupeni cestovniho pouzdra. Do dospeleho nepasuje. Skoda

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučujeme,syn miluje

S kartáčkem už není problém čistit si zoubky, jednoduché ovládání a krásný design.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6311/07 Sonický elektrický zubní kartáček pro děti od 4 let

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Studie 

  1. než manuální zubní kartáček

  2. pro obtížně přístupná místa

  3. Philips Sonicare v domácím průzkumu mezi zubními odborníky v USA s dětmi ve věku 4 až 10 let

  4. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně