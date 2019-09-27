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Ukončeno
Různé varianty loken, konstantní péče
Vlny jsou věčné, a vždycky budou! Multifunkční kulma Philips Multi-Curler vám pomůže vytvářet různé variace vlnitých vlasů: pevnými a neposlušnými loknami počínaje a houpavými, splývavými vlnami konče. Experimentujte s vlnami a zároveň pečujte o své vlasy.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
4 ks tvarovacího příslušenství
Teplota 190 C
Keramický povrch
Multifunkční kulma Multi-styler Philips obsahuje: 16mm kulmovací kleště pro tvorbu prstýnků; kartáčový nástavec pro větší objem vlasů; 22mm kulmovací kleště a spirálový kartáčovací nástavec pro tvorbu velkých kolen a krásných vln.
Keramický povrch pro lepší péči o vaše vlasy.
Teplota 190 °C během stylingu zajišťuje dlouhotrvající efekt a zároveň minimalizuje riziko poškození vlasů.
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5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8696/00 Többfunkciós hajformázó