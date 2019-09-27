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  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
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  • Fotografie přínosného dojmu
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  • Fotografie balení

Ukončeno

Multifunkční kulma

HP8696/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Různé varianty loken, konstantní péče

Vlny jsou věčné, a vždycky budou! Multifunkční kulma Philips Multi-Curler vám pomůže vytvářet různé variace vlnitých vlasů: pevnými a neposlušnými loknami počínaje a houpavými, splývavými vlnami konče. Experimentujte s vlnami a zároveň pečujte o své vlasy.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Kulma pro vaše oblíbené lokny

Různé varianty loken, konstantní péče

  • 4 ks tvarovacího příslušenství

  • Teplota 190 C

  • Keramický povrch

16mm kleště a kartáčový nástavec; 22mm kleště, spirálový kartáčový nástavec

16mm kleště a kartáčový nástavec; 22mm kleště, spirálový kartáčový nástavec

Multifunkční kulma Multi-styler Philips obsahuje: 16mm kulmovací kleště pro tvorbu prstýnků; kartáčový nástavec pro větší objem vlasů; 22mm kulmovací kleště a spirálový kartáčovací nástavec pro tvorbu velkých kolen a krásných vln.

Keramický povrch na každém tepelném nástavci

Keramický povrch na každém tepelném nástavci

Keramický povrch pro lepší péči o vaše vlasy.

Teplota 190 °C během stylingu pro dlouhodobé výsledky

Teplota 190 °C během stylingu pro dlouhodobé výsledky

Teplota 190 °C během stylingu zajišťuje dlouhotrvající efekt a zároveň minimalizuje riziko poškození vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható

Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

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