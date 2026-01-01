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Ukončeno

Advanced HP8657/00 Air Styler

HP8657/00

4.6

| (141) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

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Recenze

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4.6

z 5

141

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek je praktický

Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

Datum použití 2025-12-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

Datum použití 2025-12-01

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek bude určitě opět výborný jako vše od philipse co vlastním

Tento výrobek zatím nemohu moc hodnotit protože to byl dárek k závěrečný zkouškám mé osobní kadeřnici - žákyni které jsem celý rok chodil jako model Slibuji ale až se ji po delší době zeptám jak výrobek funguje zašlu Vám určitě opět perfektní recenzi

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén

08/12/2023

Polska

Polska

Najlepsza

Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna

Výhody

Skuteczna jak żadna inna

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

Datum použití 2021-12-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

Datum použití 2021-12-08

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu