VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
  • Skvělé výsledky, ať jste kdekoli

Ukončeno

SalonDryVysoušeč vlasů

HP4940/00

5
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Skvělé výsledky, ať jste kdekoli
Nevycházejte bez tohoto vysoušeče vlasů z domu. Vysoušeč SalonDry Travel je tak malý, že se vejde do jakékoli cestovní tašky. Skládací, snadno použitelný, přesto však disponující 1 600 W vysoušecího příkonu – měl by být na začátku každého seznamu na cestu.
Zobrazit všechny výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Cestovní vysoušeč SalonDry

Skvělé výsledky, ať jste kdekoli

  • 1 600 W

  • Sklopný

  • Univerzální napětí

  • Cestovní pouzdro

1600 W pro jemné vysoušení

1600 W pro jemné vysoušení

Tento 1600W vysoušeč vlasů je zdrojem optimálního proudu vzduch, umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

Sklopná rukojeť pro snadné uskladnění

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.

Technické specifikace

Často kladené otázky

Návody a dokumentace

Uživatelská příručka

  • PDF soubor, 348.8 kB
  • 15 April 2022

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu