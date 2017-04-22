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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1 600 W
Sklopný
Univerzální napětí
Cestovní pouzdro
Tento 1600W vysoušeč vlasů je zdrojem optimálního proudu vzduch, umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.