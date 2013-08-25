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  • Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk
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  • Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk
  • Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk
  • Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk
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  • Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk
  • Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk

Ukončeno

DryCare EssentialVysoušeč vlasů

HP4935/22

4.8
| (62) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk
Vysoušeč SalonDry Active ION kombinuje ionizační technologii a 2 000 W vysoušecího příkonu – zajistí tak rychlé vysušení vlasů při zachování jejich lesku. Určitě ten nejlepší vysoušeč, co existuje?
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vysoušeč SalonDry Active ION

Rychlé vysoušení pro dokonalý lesk

  • Ionizační péče

  • 2000 W

  • 6 nastavení teploty a rychlosti

  • Impuls chladného vzduchu

Profesionální příkon 2 000 W pro perfektní objem jako ze salónu

Profesionální příkon 2 000 W pro perfektní objem jako ze salónu

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

6 flexibilních nastavení rychlosti a teploty

6 flexibilních nastavení rychlosti a teploty

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

62

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

s vysoušečem jsem velice spokojená

s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

10/08/2013

Česká republika

Česká republika

I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.

Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

21/02/2018

Polska

Polska

dobra suszarka

bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów

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