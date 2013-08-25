3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Ionizační péče
2000 W
6 nastavení teploty a rychlosti
Impuls chladného vzduchu
4.8
z 5
62
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jarka
25/08/2013
Česká republika
s vysoušečem jsem velice spokojená
s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Katka
10/08/2013
Česká republika
I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.
Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
domig
21/02/2018
Polska
dobra suszarka
bardzo dobra suszarka,lekka , poręczna, w miarę cicha , polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential HP4935/22 Suszarka do włosów