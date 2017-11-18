3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
Šetrné vysoušení vlasů
Pečujte o své vlasy pomocí tohoto snadno použitelného vysoušeče. Vysoušeč Salon Essential je skládací, přesto však disponuje 1 100 W příkonu k optimálnímu vysoušení vašich vlasů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1100 W
Sklopný
Tento 1100W vysoušeč vlasů vytváří optimální úroveň proudu vzduch a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
z2k17
18/11/2017
Polska
Super
Mamy tą suszarke z 6lat. Cicha wystarczająco wydajna. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930/00 Hairdryer
zezon
27/12/2013
Polska
jest funkcjonalna
Mogła by mieć trochę większą moc ale i tak żona chwali
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930 Hairdryer