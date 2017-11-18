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Ukončeno

Salon EssentialVysoušeč vlasů

HP4930/00

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Šetrné vysoušení vlasů

Pečujte o své vlasy pomocí tohoto snadno použitelného vysoušeče. Vysoušeč Salon Essential je skládací, přesto však disponuje 1 100 W příkonu k optimálnímu vysoušení vašich vlasů.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Salon Essential

Šetrné vysoušení vlasů

  • 1100 W

  • Sklopný

1100 W pro krásné výsledky

1100 W pro krásné výsledky

Tento 1100W vysoušeč vlasů vytváří optimální úroveň proudu vzduch a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Zúžená koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Koncovka vysoušeče koncentruje proud vzduchu prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti. Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro úpravy nebo dokončení stylového účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

18/11/2017

Polska

Polska

Super

Mamy tą suszarke z 6lat. Cicha wystarczająco wydajna. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930/00 Hairdryer

27/12/2013

Polska

Polska

jest funkcjonalna

Mogła by mieć trochę większą moc ale i tak żona chwali

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Salon Essential HP4930 Hairdryer

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