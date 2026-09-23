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Ukončeno
HP4840/00
1000W vysoušeč vlasů se dvěma nastaveními teploty/rychlosti
Tento kompaktní vysoušeč ukrývá vše potřebné v jednoduchém a úhledném provedení. Vypínač umístěný uprostřed umožňuje snadné použití pro praváky i leváky.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1 000 W
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný výsledek.
Tvarovací nástavec pro potřeby základního vysoušení a usměrnění proudu vzduchu při tvarování účesu kartáčem.
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