VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie balení

Ukončeno

Multifunkční kulma

HP4698/22

4.3

| (9) Recenze

Kreativnější účesy, neustálá péče

Kulma Salon SuperStylist nabízí univerzálnost tvorby nejnovějších účesů pro každou příležitost.

Zobrazit všechny výhody
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vlastní styl s kulmou Salon SuperStylist

Kreativnější účesy, neustálá péče

  • SalonSuper Stylist

13dílná sada, poskytující neomezenou všestrannost tvorby účesů

13dílná sada, poskytující neomezenou všestrannost tvorby účesů

S těmito všestrannými nástroji je možné vytvořit prakticky jakýkoli účes. Vyzkoušejte to sami!

5 stylů: rovné vlasy, velké lokny, prstýnky, krepovaný účes a vlny

5 stylů: rovné vlasy, velké lokny, prstýnky, krepovaný účes a vlny

.

Keramický povrch poskytuje nepřilnavé a rovnoměrně rozložené teplo

Keramický povrch poskytuje nepřilnavé a rovnoměrně rozložené teplo

Keramický povrch se vyznačuje nepřilnavostí a rovnoměrným rozložením tepla.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

9

Recenze

2
1

23/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

29/11/2013

Polska

Polska

polecam, uniwersalna, niezawodna

Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu