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  • Kreativnější účesy, neustálá péče
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Ukončeno

Multifunkční kulma

HP4698/10

4.3
| (9) Recenze
Kreativnější účesy, neustálá péče
Co takhle spočítat způsoby dosažení skvělého účesu? Multifunkční kulma SalonMultistylist 10 v 1 má deset různých keramických tvarovacích nástavců. Dokonalé řešení pro vytváření všech účesů, jaké vás napadnou… a ještě dalších.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonSuper Stylist

Kreativnější účesy, neustálá péče

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

13dílná sada, poskytující neomezenou všestrannost tvorby účesů

13dílná sada, poskytující neomezenou všestrannost tvorby účesů

S těmito všestrannými nástroji je možné vytvořit prakticky jakýkoli účes. Vyzkoušejte to sami!

Nasunovací kartáč pro větší objem a nádherné vlny

Nasunovací kartáč pro větší objem a nádherné vlny

Tento nástavec lze snadno nasadit na kleště a s jeho pomocí vytvořit větší objem a nádherné vlnité účesy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

9

Recenze

2
1

23/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

29/11/2013

Polska

Polska

polecam, uniwersalna, niezawodna

Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler

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