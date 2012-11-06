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Ukončeno
Kreativní účesy, neustálá péče
Co takhle spočítat způsoby dosažení skvělého účesu? Multifunkční kulma SalonMultistylist 8 v 1 má osm různých keramických tvarovacích nástavců. Dokonalé řešení pro vytváření všech účesů, jaké vás napadnou… a ještě dalších.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
Chraňte a skladujte svou žehličku vlasů pomocí okouzlujícího úložného pouzdra. Pouzdro je součástí balení.
Pomocí sponek lze vytvářet oddíly, jež umožňují snadnější úpravu všech účesů.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ruda109
06/11/2012
Polska
Świetny produkt
Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler