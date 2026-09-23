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Ukončeno

Vlasová žehlička

HP4638/00

Nechte je zářit!

Odhalte potenciál lesku svých vlasů. Lesklé vlasy vypadají nejlépe po narovnání pomocí vlasové žehličky Philips SalonStraight Active Ion. Ionizační technologie, keramické destičky a profesionální teplota pro úprava účesu zaručují nádherné výsledky.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

SalonStraight Active Ion

Nechte je zářit!

  • 180 °C

  • Keramický

  • IonBoost

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Teplota 180 °C pro krásný výsledek

Teplota 180 °C pro krásný výsledek

Tato vysoká teplota umožňuje změnit tvar účesu a díky ní získáte dokonalý vzhled, jako byste právě přišli ze salónu.

Technologie EHD+ pro lepší ochranu a lesklejší účes

Technologie EHD+ pro lepší ochranu a lesklejší účes

Díky pokročilé technologii EHD+ společnosti Philips bude váš přístroj vždy šířit teplo velmi rovnoměrně – dokonce i při vysokých teplotách – a bránit poškození ohřívaných míst. Zaručuje tak větší ochranu, a tím vaše vlasy udržuje zdravé a lesklé.

Technické specifikace

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