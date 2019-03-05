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  • FY3433_10.jpg
  • Product Detail Photograph Philips Series 1000 Air Purifier
  • FY3433_10.jpg
  • Product Detail Photograph Philips Series 1000 Air Purifier

Ukončeno

FY3433/00

FY3433/00

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

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Dokonale padne, neustále podává vysoký výkon

Dokonale padne, neustále podává vysoký výkon

Originální filtr Philips byl navržen společně se samotným zařízením tak, aby dokonale padnul, což zaručuje neustále hladký provoz zařízení.

Filtry Philips zajistí dokonalé fungování vašeho zařízení

Filtry Philips zajistí dokonalé fungování vašeho zařízení

Vzduchové filtry Philips procházejí před uvedením na trh sadou povinných a přísných kontrolních testů. Jsou podrobeny náročným zkouškám životnosti a odolnosti pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Naše filtry jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon vaší čističky Philips až do posledního dne životnosti filtru.

Filtr NanoProtect HEPA čistí rychleji než filtr H13 (4)

Filtr NanoProtect HEPA čistí rychleji než filtr H13 (4)

Vlákna s nízkou odolností filtru NanoProtect HEPA maximalizují proudění vzduchu. Elektrostatický náboj přitahuje částice o velikosti až 0,003 mikronů s 99,98% účinností a umožňuje tak filtru rychleji čistit vzduch než lékařsky používaný filtr HEPA H13 (4)

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/03/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Uzywam oczyszczacz od 3 miesiecy i roznica jest bardzo duza zwlaszcza gdy dziala u corki w pokoju noca. Dzieki temu oczyszczaczowi corka lepiej sie wysypia i przestal ja meczyc problem z wiecznie zatkanym nose itp. Polecam wszystkim kto ma problemy alergiczne jak moja corka. Bardzo sprawnie dzialajaca aplikacja zapomoca jej wiem jakie powietrze jest w domu. Super i polecam wszystkim co sa alergikami.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA

19/03/2018

Polska

Polska

dobry filtr

dobry filtr, łatwy w montażu, nie mogę zabrać głosu w kwestii jego użyteczności w czasie, ponieważ jestem użytkownikiem od 2 miesięcy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA

19/01/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik!

Kiszűri a lakásból a füstöt, port, hamuport, virágport, bacikat, vírusokat.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY3433/10 NanoProtect HEPA-szűrő

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY3433/10 NanoProtect HEPA-szűrő

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu