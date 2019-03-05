3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Originální filtr Philips byl navržen společně se samotným zařízením tak, aby dokonale padnul, což zaručuje neustále hladký provoz zařízení.
Vzduchové filtry Philips procházejí před uvedením na trh sadou povinných a přísných kontrolních testů. Jsou podrobeny náročným zkouškám životnosti a odolnosti pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Naše filtry jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon vaší čističky Philips až do posledního dne životnosti filtru.
Vlákna s nízkou odolností filtru NanoProtect HEPA maximalizují proudění vzduchu. Elektrostatický náboj přitahuje částice o velikosti až 0,003 mikronů s 99,98% účinností a umožňuje tak filtru rychleji čistit vzduch než lékařsky používaný filtr HEPA H13 (4)
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Azazel
05/03/2019
Polska
Bardzo dobry
Uzywam oczyszczacz od 3 miesiecy i roznica jest bardzo duza zwlaszcza gdy dziala u corki w pokoju noca. Dzieki temu oczyszczaczowi corka lepiej sie wysypia i przestal ja meczyc problem z wiecznie zatkanym nose itp. Polecam wszystkim kto ma problemy alergiczne jak moja corka. Bardzo sprawnie dzialajaca aplikacja zapomoca jej wiem jakie powietrze jest w domu. Super i polecam wszystkim co sa alergikami.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA
mjez
19/03/2018
Polska
dobry filtr
dobry filtr, łatwy w montażu, nie mogę zabrać głosu w kwestii jego użyteczności w czasie, ponieważ jestem użytkownikiem od 2 miesięcy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Zintegrowany filtr 3w1 FY3433/10 NanoProtect HEPA
Hópihe
19/01/2020
Magyarország
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik!
Kiszűri a lakásból a füstöt, port, hamuport, virágport, bacikat, vírusokat.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY3433/10 NanoProtect HEPA-szűrő
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eredeti csereszűrő FY3433/10 NanoProtect HEPA-szűrő