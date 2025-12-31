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Ukončeno
CA6802/00
pro kávovary Saeco
Sadu trubiček na mléko Saeco lze mýt v myčce, takže kávovar může být stále v pohotovosti. Svou oblíbenou kávovou specialitu připravíte kdykoli.
Při výměně trubiček na mléko a konektorů vaší termokonvice nebo příslušenství cappuccinatore stačí jednoduše postupovat podle pokynů a vše bude snadné. Tato sada je kompatibilní se všemi kávovary Saeco vybavenými termokonvicí nebo příslušenstvím cappuccinatore.
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