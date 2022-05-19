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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
25mm střední válec
Keramicko-turmalínové
Digitální nastavení teploty
Hladký keramický válec zabraňuje poškození vašich vlasů během úpravy. Je napuštěný turmalínem a dodá tak vašim loknám dokonalou hladkost a lesk.
Digitální displej s 8 nastaveními teploty vám umožní dokonalou kontrolu úpravy teploty pro váš typ vlasů a zabrání jejich poškození.
Díky vysoké teplotě můžete vlasy různě tvarovat a vytvořit takové kudrny, jaké chcete.
4.9
z 5
28
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
К_618
19/05/2022
България
Ověřený kupující
Хубав продукт
Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.
Výhody
Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.
Nevýhody
Няма.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Výhody
Цена, качество и крутой результат
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB864/00 Плойка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Výhody
качество
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB864/00 Плойка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB864/00 Плойка