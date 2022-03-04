Termíny pro vyhledávání
BHA735/00
Univerzální úprava, dokonalý lesk
Kulmofén vám umožní vytvořit různé styly a zároveň udržet vlasy hladké a lesklé. Tři různé velikosti rotačních kartáčů s přírodními štětinami dodávají vlasům objem a umožňují všestranný styling, zatímco výsuvný kartáč vytváří výrazné vlny.Zobrazit všechny výhody
Kulmofén
Ionizační technologie vysouší vlasy, aniž by vznikala statická energie. Uvolňují se negativně nabité ionty, což snižuje zacuchání, uhlazuje kutikulu vlasů a umocňuje jejich záři a lesk. Výsledkem jsou lesklé vlasy bez zacuchání v té nejlepší kondici.
Jedinečný turmalínový keramický povrch kulmy chrání a revitalizuje vaše vlasy během úpravy účesu. Tento speciální povrch účinně vede teplo a přitom nevytváří žádná horká místa. Každý tah dodává vlasům lesk.
Tento 1 000W kulmofén je zdrojem optimálního proudění vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.
50mm kulatý termokartáč představuje dokonalý způsob, jak dodat vlasům objem, tvar a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro vytvoření krásného profesionálního efektu vysoušení v domácích podmínkách.
30mm zasunovací kartáč slouží k vytváření tvarovaných vln a zároveň se stará o hladkost a lesk vašich vlasů. Jeho zasunovací štětiny usnadňují úpravu účesu bez zacuchání.
Kartáč lze otáčet v obou směrech, takže se snadno používá a vytváří nejrůznější účesy.
30mm a 38mm termokartáč představuje dokonalý způsob, jak dodat vlasům vlnitý tvar a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro vytvoření krásného profesionálního efektu vysoušení v domácích podmínkách.
Štětinky 50mm, 38mm a 30mm termokartáče jsou částečně vyrobeny z přírodních kančích štětin. Tyto smíšené štětinky napomáhají plynulejšímu pohybu kartáče mezi vlasy, snižují úroveň statické elektřiny, zvyšují lesk a zabraňují zacuchání.
Nastavení „Care+“ zajišťuje optimální teplotu vysoušení a chrání před přehřátím. Vlasy i tak uschnou rychle, proudění vzduchu je tak stejné, avšak při stálé teplotě, což vede ke snížení poškození vlasů.
Nástavce
Technické údaje
Funkce
Servis
