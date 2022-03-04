  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Univerzální úprava, dokonalý lesk

      7000 Series Kulmofén

      BHA735/00

      Celkové hodnocení / 5
      Recenze

      Univerzální úprava, dokonalý lesk

      Kulmofén vám umožní vytvořit různé styly a zároveň udržet vlasy hladké a lesklé. Tři různé velikosti rotačních kartáčů s přírodními štětinami dodávají vlasům objem a umožňují všestranný styling, zatímco výsuvný kartáč vytváří výrazné vlny.

      Zobrazit všechny výhody

      recurring payment

      Univerzální úprava, dokonalý lesk

      Rotační kulmofén Philips se 4 nástavci

      • Rotační kulmofén Volumebrush
      • Turmalínový a ionizační
      • 4 nástavci
      Ionizační technologie předchází zacuchávání a maximalizuje lesk

      Ionizační technologie předchází zacuchávání a maximalizuje lesk

      Ionizační technologie vysouší vlasy, aniž by vznikala statická energie. Uvolňují se negativně nabité ionty, což snižuje zacuchání, uhlazuje kutikulu vlasů a umocňuje jejich záři a lesk. Výsledkem jsou lesklé vlasy bez zacuchání v té nejlepší kondici.

      Turmalínový keramický povrch dodává vlasům lesk

      Turmalínový keramický povrch dodává vlasům lesk

      Jedinečný turmalínový keramický povrch kulmy chrání a revitalizuje vaše vlasy během úpravy účesu. Tento speciální povrch účinně vede teplo a přitom nevytváří žádná horká místa. Každý tah dodává vlasům lesk.

      1 000 W pro krásné výsledky

      1 000 W pro krásné výsledky

      Tento 1 000W kulmofén je zdrojem optimálního proudění vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.

      50mm kulatý kartáč dodává objem a pohyb

      50mm kulatý kartáč dodává objem a pohyb

      50mm kulatý termokartáč představuje dokonalý způsob, jak dodat vlasům objem, tvar a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro vytvoření krásného profesionálního efektu vysoušení v domácích podmínkách.

      30mm zasunovací kartáč pro styling bez zamotávání

      30mm zasunovací kartáč pro styling bez zamotávání

      30mm zasunovací kartáč slouží k vytváření tvarovaných vln a zároveň se stará o hladkost a lesk vašich vlasů. Jeho zasunovací štětiny usnadňují úpravu účesu bez zacuchání.

      Kartáč lze otáčet v obou směrech

      Kartáč lze otáčet v obou směrech

      Kartáč lze otáčet v obou směrech, takže se snadno používá a vytváří nejrůznější účesy.

      30mm a 38mm kulatý kartáč pro univerzální styling a úpravu

      30mm a 38mm kulatý kartáč pro univerzální styling a úpravu

      30mm a 38mm termokartáč představuje dokonalý způsob, jak dodat vlasům vlnitý tvar a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro vytvoření krásného profesionálního efektu vysoušení v domácích podmínkách.

      Kulaté termokartáče pro hladší a lesklejší výsledky

      Kulaté termokartáče pro hladší a lesklejší výsledky

      Štětinky 50mm, 38mm a 30mm termokartáče jsou částečně vyrobeny z přírodních kančích štětin. Tyto smíšené štětinky napomáhají plynulejšímu pohybu kartáče mezi vlasy, snižují úroveň statické elektřiny, zvyšují lesk a zabraňují zacuchání.

      Nastavení péče Care+ pro lepší ochranu při vysoušení a stylingu

      Nastavení „Care+“ zajišťuje optimální teplotu vysoušení a chrání před přehřátím. Vlasy i tak uschnou rychle, proudění vzduchu je tak stejné, avšak při stálé teplotě, což vede ke snížení poškození vlasů.

      Technické údaje

      • Nástavce

        Kartáč se zatahovacími štětinkami
        30 mm
        Kartáč s přirozenými smíšenými štětinkami
        50 mm, 38 mm, 30 mm
        Pouzdro na kartáč
        pro 50, 38 a 30mm kulatý kartáč

      • Technické údaje

        Barva/povrch
        Perlově broskvová metalíza s elegantní růžovou metalízou
        Délka kabelu
        1,8  m
        Napětí
        220–240  V
        Výkon
        1 000  W
        Spotřeba energie ve vypnutém stavu
        < 0,3 W

      • Funkce

        Háček pro zavěšení
        Ano
        Otočný kabel
        Ano
        Ionizační technologie
        Ano
        Nastavení otáčení
        2 nastavení rotační rychlosti
        Nastavení
        • Nastavení teploty: 3
        • Nastavení rychlosti: 2
        Turmalínový keramický povrch
        Ano

      • Servis

        2letá záruka
        Ano

