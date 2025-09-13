  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

      PureProtect Quiet 2200 Series Chytrá čistička vzduchu

      AC2220/10

      Naše nejtišší čistička. Čistý vzduch téměř bez hluku.

      Vychutnejte si doma čistý a bezpečný vzduch s naší nejtišší čističkou vzduchu. Během několika minut odstraní 99,97 % alergenů a znečišťujících látek při minimální spotřebě energie a hluku. Díky elegantnímu designu a inteligentnímu ovládání se dokonale sladí s vaší domácností a životním stylem.

      PureProtect Quiet 2200 Series
      PureProtect Quiet 2200 Series

      Chytrá čistička vzduchu

      Naše nejtišší čistička. Čistý vzduch téměř bez hluku.

      Účinně zachycuje alergeny a znečišťující látky.

      • Vyčistí místnosti o ploše až 109 m2
      • Naše nejtišší čistička
      • Životnost filtru 3 roky
      • Rychlost čištění vzduchu 420 m3/h (CADR)
      • Filtr HEPA a filtr s aktivním uhlím
      Důkladné vyčištění místností o ploše až 109 m2

      Důkladné vyčištění místností o ploše až 109 m2

      Díky výkonné filtraci 420 m3/h (CADR) (1) snadno vyčistí prostory o ploše až 109 m2 a místnost o velikosti 20 m2 vyčistí za méně než 7 minut (2).

      Naše nejtišší čistička vzduchu, navržená pro nízkou hlučnost

      Naše nejtišší čistička vzduchu, navržená pro nízkou hlučnost

      Vyzkoušejte naši nejtišší čističku vzduchu s technologií SilentWings. Konstrukce lopatek ventilátoru, inspirovaná tichým letem sov, zajišťuje čištění vzduchu s hlučností pouhých 13 dB(A).

      Třívrstvý HEPA filtr zachycuje 99,97 % mimořádně jemných částic

      Třívrstvý HEPA filtr zachycuje 99,97 % mimořádně jemných částic

      Třívrstvá filtrace složená z předfiltru, HEPA filtru NanoProtect a filtru s aktivním uhlíkem zachytí 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,003 mikrometru (4) – menší než nejmenší známý virus!

      Filtr s dlouhou životností 3 roky

      Filtr s dlouhou životností 3 roky

      Originální filtry zajišťují optimální výkon po dobu 3 let (5), což snižuje potíže a náklady. Čistička sama vypočítá životnost filtru a upozorní vás na nutnost jeho výměny.

      Vytvořte uklidňující, čistou místnost s nočním osvětlením pro své děti

      Vytvořte uklidňující, čistou místnost s nočním osvětlením pro své děti

      Pro děti vyberte program ukládání ke spánku, který důkladně vyčistí vzduch před spaním. Zařízení se poté přepne do režimu tichého spánku a zůstane zapnuté jemné noční světlo. Tím se budou nejmenší členové rodiny ve tmě cítit v bezpečí a rodiče budou moci v klidu spát.

      Zachytí 99,99 % alergenů z prachu, pylu nebo domácích zvířat

      Zachytí 99,99 % alergenů z prachu, pylu nebo domácích zvířat

      Celodenní ochrana pro alergiky. Odstraňuje 99,99 % alergenů roztočů, pylů, domácích zvířat nebo spor plísní (6), známých spouštěčů příznaků alergie nebo senné rýmy (7). Certifikát ECARF značí vhodnost pro alergiky.

      Účinně redukuje viry a bakterie ve vzduchu

      Účinně redukuje viry a bakterie ve vzduchu

      Odstraňuje 99,9 % virů a bakterií přenášených vzduchem. Nezávisle testováno na odstranění viru chřipky H1N1 (8) a bakterií Staphylococcus (9).

      Zachycuje pachy a plynné znečišťující látky

      Zachycuje pachy a plynné znečišťující látky

      Vrstva aktivního uhlíku zachycuje pachy a odstraňuje >95 % plynných znečišťujících látek, které škodí ovzduší v interiéru (10): NO2 z průmyslového a dopravního znečištění a toluen nebo těkavé organické látky z domácích nátěrů, čisticích prostředků a nábytku. Bezpečné a účinné: neuvolňuje žádné ionty, chemikálie ani ozón.

      Nižší spotřeba energie než u žárovky

      Nižší spotřeba energie než u žárovky

      Vychutnejte si čistší vzduch a zároveň si udržujte nízké účty za energii. Při maximálním výkonu spotřebuje čistička vzduchu pouze 28 W, což je méně energie než u tradiční žárovky.

      Inteligentně snímá a přizpůsobuje se kvalitě vzduchu v místnosti

      Inteligentně snímá a přizpůsobuje se kvalitě vzduchu v místnosti

      Technologie AeraSense skenuje vzduch 1 000x za sekundu a detekuje znečišťující látky a v reálném čase informuje o kvalitě vzduchu na displeji výrobku nebo v aplikaci. V automatickém režimu zařízení inteligentně volí správnou rychlost, aby reagovalo na každou situaci.

      Ovládejte čističku odkudkoli pomocí aplikace Philips Air+

      Ovládejte čističku odkudkoli pomocí aplikace Philips Air+

      Spárujte čističku vzduchu s aplikací Air+ pro sledování kvality vzduchu uvnitř i venku, ovládání na dálku a hlasové příkazy s využitím aplikací Google a Alexa. Výběrem možnosti Auto+ v aplikaci technologie umělé inteligence přizpůsobí úroveň hluku a spotřebu energie vašim každodenním zvyklostem.

      Usínejte a probouzejte se s čerstvým a čistým vzduchem

      Usínejte a probouzejte se s čerstvým a čistým vzduchem

      Zvolte možnost svěžího probuzení pro pomalé zvyšování rychlosti čištění před nastaveným časem buzení. V noci funkce svěžího usínání důkladně vyčistí váš pokoj, než přijdete do postele, a přivítá vás útulným, teplým nočním světlem.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Barva
        Arktická bílá
        Připojení k internetu
        Ano (aplikace Air+)
        Hlasové ovládání
        Ano (Alexa, Google Home)

      • Technické údaje

        Maximální výkon
        28 W
        Snímače kvality vzduchu
        PM2,5
        Min. úroveň hlasitosti
        13 dB
        Max. úroveň hlasitosti
        45 dB

      • Výkon

        CADR (rychlost dodávání čistého vzduchu) (částice, GB/T)
        420 m3/h
        Vrstvy filtru
        Filtr HEPA, filtr s aktivním uhlíkem a předfiltr
        Filtrace částic
        99,97 % pro velikost 0,003 mikronů
        Max. velikost místnosti
        109 m²

      • Použitelnost

        Délka kabelu
        1,5 m
        Plánovač
        Ano (v aplikaci)
        Automatický režim
        Ano
        Úsporný režim
        Ano
        Nastavení rychlosti
        Ano (5 úrovní)
        Automatické ztlumení displeje
        Ano
        Okolní noční osvětlení
        Ano
        Ukazatel kvality vzduchu
        Barevný kroužek, číselná hodnota
        Doporučená výměna filtru
        3 roky

      • Bezpečnostní vybavení

        Dětský zámek
        Ano

      • Energetická účinnost

        Napětí
        100-240 V

      • Údržba

        Servis
        2letá celosvětová záruka

      • Kompatibilita

        Dodávané příslušenství 1
        FY2200/30

      • Hmotnost a rozměry

        Rozměry výrobku (Š x H x V)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Hmotnost výrobku
        4,1 kg
        Rozměry balení (D × Š × V)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Hmotnost včetně balení
        5,72 kg

      • (1) CADR je testovaný v certifikované nezávislé laboratoři podle normy GB/T 18801-2022.
      • (2) Vypočítáno podle normy NRCC-54013
      • (3) Akustický tlak, IEC 60704, ve vzdálenosti 1,5 m.
      • (4) Ze vzduchu, který projde filtrem, testováno podle DIN 71460 s aerosolem NaCl 0,003 µm a 0,3 µm, institut iUTA
      • (5) Vypočítaný průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a způsobu používání.
      • (6) Ze vzduchu procházejícího filtrem, testovaným na prachové roztoče, pyl břízy a kočičí alergeny podle SOP 350.003 rakouského institutu OFI
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor: J. Bousquet a přibližně 50 dalších kol., Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
      • (8) Test míry mikrobiální redukce provedený externí laboratoří s chřipkou (H1N1) v testovací komoře o objemu 30 m3 s použitím režimu Turbo po dobu 1 h
      • (9) Zkoušeno podle GB21551.3-2010 s bakterií S. albus, komora 30 m3, 1 h, režim Turbo, laboratoř třetí strany
      • (10) Test externí laboratoře GMT podle GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenem a NO2: místnost o objemu 30 m3, režim Turbo po dobu 1 h.

