Naše nejtišší čistička. Čistý vzduch téměř bez hluku.
Vychutnejte si doma čistý a bezpečný vzduch s naší nejtišší čističkou vzduchu. Během několika minut odstraní 99,97 % alergenů a znečišťujících látek při minimální spotřebě energie a hluku. Díky elegantnímu designu a inteligentnímu ovládání se dokonale sladí s vaší domácností a životním stylem.
Třívrstvá filtrace složená z předfiltru, HEPA filtru NanoProtect a filtru s aktivním uhlíkem zachytí 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,003 mikrometru (4) – menší než nejmenší známý virus!
Filtr s dlouhou životností 3 roky
Originální filtry zajišťují optimální výkon po dobu 3 let (5), což snižuje potíže a náklady. Čistička sama vypočítá životnost filtru a upozorní vás na nutnost jeho výměny.
Vytvořte uklidňující, čistou místnost s nočním osvětlením pro své děti
Pro děti vyberte program ukládání ke spánku, který důkladně vyčistí vzduch před spaním. Zařízení se poté přepne do režimu tichého spánku a zůstane zapnuté jemné noční světlo. Tím se budou nejmenší členové rodiny ve tmě cítit v bezpečí a rodiče budou moci v klidu spát.
Zachytí 99,99 % alergenů z prachu, pylu nebo domácích zvířat
Celodenní ochrana pro alergiky. Odstraňuje 99,99 % alergenů roztočů, pylů, domácích zvířat nebo spor plísní (6), známých spouštěčů příznaků alergie nebo senné rýmy (7). Certifikát ECARF značí vhodnost pro alergiky.
Účinně redukuje viry a bakterie ve vzduchu
Odstraňuje 99,9 % virů a bakterií přenášených vzduchem. Nezávisle testováno na odstranění viru chřipky H1N1 (8) a bakterií Staphylococcus (9).
Zachycuje pachy a plynné znečišťující látky
Vrstva aktivního uhlíku zachycuje pachy a odstraňuje >95 % plynných znečišťujících látek, které škodí ovzduší v interiéru (10): NO2 z průmyslového a dopravního znečištění a toluen nebo těkavé organické látky z domácích nátěrů, čisticích prostředků a nábytku. Bezpečné a účinné: neuvolňuje žádné ionty, chemikálie ani ozón.
Nižší spotřeba energie než u žárovky
Vychutnejte si čistší vzduch a zároveň si udržujte nízké účty za energii. Při maximálním výkonu spotřebuje čistička vzduchu pouze 28 W, což je méně energie než u tradiční žárovky.
Inteligentně snímá a přizpůsobuje se kvalitě vzduchu v místnosti
Technologie AeraSense skenuje vzduch 1 000x za sekundu a detekuje znečišťující látky a v reálném čase informuje o kvalitě vzduchu na displeji výrobku nebo v aplikaci. V automatickém režimu zařízení inteligentně volí správnou rychlost, aby reagovalo na každou situaci.
Ovládejte čističku odkudkoli pomocí aplikace Philips Air+
Spárujte čističku vzduchu s aplikací Air+ pro sledování kvality vzduchu uvnitř i venku, ovládání na dálku a hlasové příkazy s využitím aplikací Google a Alexa. Výběrem možnosti Auto+ v aplikaci technologie umělé inteligence přizpůsobí úroveň hluku a spotřebu energie vašim každodenním zvyklostem.
Usínejte a probouzejte se s čerstvým a čistým vzduchem
Zvolte možnost svěžího probuzení pro pomalé zvyšování rychlosti čištění před nastaveným časem buzení. V noci funkce svěžího usínání důkladně vyčistí váš pokoj, než přijdete do postele, a přivítá vás útulným, teplým nočním světlem.
Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.