    • Dokonale hladké oholení, výjimečný komfort Dokonale hladké oholení, výjimečný komfort Dokonale hladké oholení, výjimečný komfort

      Shaver series 9000 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

      SW9700/67

      Dokonale hladké oholení, výjimečný komfort

      Seznamte se se silou břitů V-Track PRO a vyzrajte i na delší vousy. 72 samoostřicích břitů V-Track PRO ve tvaru písmene V oholí bez nepříjemného tahání i 3denní strniště.

      Dokonale hladké oholení, výjimečný komfort

      Pociťte sílu břitů V-Track Pro!

      • Břity V-Track Precision PRO
      • Hlavy s 8 směry detekce křivek
      • Vlastní nastavení citlivosti
      • Přesný zastřihovač SmartClick
      Břity V-Track Precision PRO pro nejlepší oholení třídenního strniště

      Břity V-Track Precision PRO pro nejlepší oholení třídenního strniště

      Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u třídenního strniště, u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechá ve skvělém stavu.

      72 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

      72 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

      72 samoostřicích břitů. 151 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy - ať už rostou v jakémkoliv směru.

      Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

      Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

      Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.

      Přizpůsobte si své oholení výběrem mezi třemi nastaveními

      Přizpůsobte si své oholení výběrem mezi třemi nastaveními

      Vyberte si mezi třemi režimy a holení si přizpůsobte: Sensitive – pro šetrné, ale důkladné oholení. Normal – pro důkladné, každodenní holení. Fast – pro rychlé holení, které šetří čas.

      Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

      Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

      Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení, nebo se můžete holit na mokro s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.

      60 minut bezdrátového holení při plném nabití

      60 minut bezdrátového holení při plném nabití

      60 minut provozu – to je asi 20 oholení – po jedné hodině nabíjení. Strojek funguje pouze v bezdrátovém režimu.

      Doba nabíjení: 1 hodina

      Doba nabíjení: 1 hodina

      Po každém nabití se díky naší výkonné, úsporné lithiové baterii s dlouhou životností můžete holit déle. Rychlé 5minutové nabíjení stačí na jedno oholení.

      Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou

      Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou

      Stačí otevřít hlavu holicího strojku a propláchnout ho pod tekoucí vodou.

      Zastřihovací nástavec pro dokonalé vytvarování kníru a kotlet

      Zastřihovací nástavec pro dokonalé vytvarování kníru a kotlet

      Dokončete úpravu vzhledu, stačí nacvaknout náš přesný zastřihovač šetrný k pokožce. Je ideální k úpravě kníru a zastřihování kotlet.

      2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity

      2letá záruka, univerzální napětí a vyměnitelné břity

      Všechny naše holicí strojky mají celosvětovou 2letou záruku a jsou kompatibilní s jakýmkoli napětím. Odolné břity se musí vyměňovat každé 2 roky.

      Technické údaje

      • Příslušenství

        Pouzdro
        Cestovní pouzdro
        SmartClick
        Přesný zastřihovač

      • Software

        Aktualizace softwaru
        Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení

      • Spotřeba

        Typ baterie
        Lithium-iontový
        Doba chodu
        60 min / 20 oholení
        Nabíjení
        • Úplné nabití za 1 hodinu
        • Rychlé nabití za 5 minut na jedno oholení
        Automatická volba napětí
        100-240 V
        Pohotovostní napájení
        0.1  W
        Maximální spotřeba elektrické energie
        9  W

      • Design

        Tělo kartáčku
        Ergonomická rukojeť a snadná manipulace
        Barva
        Star Wars temná strana síly

      • Servis

        Výměnná hlava
        Každé 2 roky vyměňte za typ SH90
        2letá záruka
        Ano

      • Holicí výkon

        Holicí systém
        • Břity V-Track Precision PRO
        • 72 samoostřicích břitů
        Kopírování obrysů tváře
        Hlavy s 8 směry detekce křivek
        SkinComfort
        • Systém SkinProtection
        • Systém Aquatec pro mokré a suché holení
        Osobní nastavení citlivosti
        Nastavení Sensitive–Normal–Fast

      • Snadné použití

        Suché a mokré používání
        Mokré a suché použití
        Čištění
        Plně omyvatelný
        Provoz
        • Použití bez kabelu
        • Před použitím odpojte od sítě

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Přesný zastřihovač SmartClick
      • Luxusní pouzdro

      • Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů ve srovnání s jeho předchůdcem
      • Oholí o 20 % více vousů ve srovnání s jeho předchůdcem

