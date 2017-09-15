Jiné položky v balení
- Přesný zastřihovač SmartClick
- Luxusní pouzdro
Termíny pro vyhledávání
SW9700/67
Dokonale hladké oholení, výjimečný komfort
Seznamte se se silou břitů V-Track PRO a vyzrajte i na delší vousy. 72 samoostřicích břitů V-Track PRO ve tvaru písmene V oholí bez nepříjemného tahání i 3denní strniště.Zobrazit všechny výhody
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u třídenního strniště, u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechá ve skvělém stavu.
72 samoostřicích břitů. 151 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy - ať už rostou v jakémkoliv směru.
Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.
Vyberte si mezi třemi režimy a holení si přizpůsobte: Sensitive – pro šetrné, ale důkladné oholení. Normal – pro důkladné, každodenní holení. Fast – pro rychlé holení, které šetří čas.
Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení, nebo se můžete holit na mokro s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.
60 minut provozu – to je asi 20 oholení – po jedné hodině nabíjení. Strojek funguje pouze v bezdrátovém režimu.
Po každém nabití se díky naší výkonné, úsporné lithiové baterii s dlouhou životností můžete holit déle. Rychlé 5minutové nabíjení stačí na jedno oholení.
Stačí otevřít hlavu holicího strojku a propláchnout ho pod tekoucí vodou.
Dokončete úpravu vzhledu, stačí nacvaknout náš přesný zastřihovač šetrný k pokožce. Je ideální k úpravě kníru a zastřihování kotlet.
Všechny naše holicí strojky mají celosvětovou 2letou záruku a jsou kompatibilní s jakýmkoli napětím. Odolné břity se musí vyměňovat každé 2 roky.
