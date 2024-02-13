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Tento rodukt
SH91
Náhradní holicí hlavy
1 450,00 Kč
Kazeta do stanice Quick Clean Pod
399,00 Kč
1 450,00 Kč
1 450,00 Kč
XP9406/65
X9001/10
X9002/10
X9003/30
XP9201/30
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9400/31
XP9200/30
Břity NanoTech Dual Precision
Vhodné pro holicí strojky S8000, S9000 a i9000 Series
Vhodné pro holicí strojky S9000 Prestige
Vhodné pro holicí strojky i9000 Prestige
Břity NanoTech Dual Precision poskytují hladké oholení, protože holí přesně na úrovní kůže (až −0,08 mm pod její úrovní) a provádí až 165 000 střihů za minutu. Jedná se o 72 vysoce účinných samoostřicích břitů vyrobených v Evropě.
Zkontrolujte zadní stranu rukojeti holicího strojku, abyste potvrdili výměnu hlavy. Potřebujete pomoc? Navštivte stránku philips.com/accessories.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka a sejměte držák holicí hlavy. 2. Otočte pojistnými kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a vložte náhradní (zářezy by měly přesně sedět na výstupcích). 4. Nasaďte pojistné kroužky zpět a otočte jimi ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. 5. Vložte držák holicích hlav zpět a zavřete jej.
4.6
z 5
45
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Menion
13/02/2024
Polska
Polecam, ostrza rewelacja!
Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.
Výhody
Bardzo dobra jakość, idealne golenie
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Kumak
29/08/2023
Polska
Niesamowite !
Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂
Výhody
Precyzja golenia, idealny efekt
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Rakiet7
03/12/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest
Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to
Výhody
Trwalosc
Nevýhody
Bateria mogła by służyć dłużej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
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