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SH91Náhradní holicí hlavy

SH91/50

4.6
| (45) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
Zobrazit všechny výhody

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Tento rodukt

SH91 Náhradní holicí hlavy

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Vyměňte každých 24 měsíců, abyste měli holicí strojek jako nový

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

  • Břity NanoTech Dual Precision

  • Vhodné pro holicí strojky S8000, S9000 a i9000 Series

  • Vhodné pro holicí strojky S9000 Prestige

  • Vhodné pro holicí strojky i9000 Prestige

Hladké oholení

Hladké oholení

Břity NanoTech Dual Precision poskytují hladké oholení, protože holí přesně na úrovní kůže (až −0,08 mm pod její úrovní) a provádí až 165 000 střihů za minutu. Jedná se o 72 vysoce účinných samoostřicích břitů vyrobených v Evropě.

Pro holicí strojky 8000 a 9000 Series a 9000 Prestige

Pro holicí strojky 8000 a 9000 Series a 9000 Prestige

Zkontrolujte zadní stranu rukojeti holicího strojku, abyste potvrdili výměnu hlavy. Potřebujete pomoc? Navštivte stránku philips.com/accessories.

Holicí strojek jednoduše resetujte

Holicí strojek jednoduše resetujte

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka a sejměte držák holicí hlavy. 2. Otočte pojistnými kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a vložte náhradní (zářezy by měly přesně sedět na výstupcích). 4. Nasaďte pojistné kroužky zpět a otočte jimi ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. 5. Vložte držák holicích hlav zpět a zavřete jej.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

45

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

3

13/02/2024

Polska

Polska

Polecam, ostrza rewelacja!

Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.

Výhody

Bardzo dobra jakość, idealne golenie

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

29/08/2023

Polska

Polska

Niesamowite !

Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂

Výhody

Precyzja golenia, idealny efekt

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

03/12/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest

Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to

Výhody

Trwalosc

Nevýhody

Bateria mogła by służyć dłużej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

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