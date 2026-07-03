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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Technologie Lift & Cut s trojitým účinkem
Břity Dual SteelPrecision
360° přesná flexibilní hlava
Snímač Power Adapt
5 let záruky***
Náš patentovaný holicí systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy od kořínků a zastřihuje je přesně až na úroveň pokožky 0,00 mm, aniž by pořezal pokožku, pro dlouhotrvající hladké oholení.
Plně flexibilní a menší kompaktní hlavy se vzory pro napínání pokožky se dynamicky přizpůsobí každé křivce vašeho obličeje. Pro stálý kontakt s pokožkou s o 20 % větší přesností* pro zachycení obtížných vousů na krku a pod nosem. Přesnost všude.
Naše 360° rotační břity Dual SteelPrecision zachycují vousy rostoucí v různých směrech. Se 7 miliony řezných pohybů za minutu pro efektivní oholení, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy.
4.8
z 5
83
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
good_luck!
03/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Kerim49
01/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holící strojek Philips:i9000 x9003/30
Vždy jsem měl holící strojek Braun.Ale nyní co mám Philips,jsem svůj názor a fanděni zmenil!Po zkušenostech nyní musím říct,že jsem přímo šokován,co Philips dovede!Úžasně holí,bez sebemenšich problémů,pokožka je hladká,bez tkačení,škrábanců atd.Opravdu špička!👍
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Slavajs
19/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Philips forever.
Hladké oholení bez podráždění pokožky. Kvalitní zpracování a luxusní design. Je to můj čtvrtý holící strojek od výrobce Philips. Všechny jsou dosud plně funkční, nový model si kupuji spíše ze zvědavosti, jakou inovaci výrobce vyvinul. Nikdy nejsem zklamán.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
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