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XP9407/37
XP9406/65
XP9406/79
X9001/10
X9002/10
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XP9201/30
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XP9202/10
XP9204/30
2 ks v balení
Až 6 měsíců hygienického holení
Kompatibilní se stanicí Quick Clean Pod
Složení obohacené o aktivní maziva chrání holicí hlavy před třením a opotřebením a udržuje nejlepší výkon holicího strojku po delší dobu.
Čisticí kazeta má mimořádně svěží vůni a při holení vám dodá pocit čistoty.
Čisticí kapalina zcela bez alkoholu je šetrná k pokožce a je navržena tak, aby zajistila ochranu před podrážděním pokožky.
5.0
z 5
37
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Mirda1
08/09/2024
Česká republika
Výměna frezek
Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
oozik
10/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý výrobek
Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Podle výsledků testů, které provedla testovací agentura třetí strany v laboratorních podmínkách, kazeta po 1 minutě používání účinně zabraňuje množení bakterií typu staphylococcus aureus a candida albicans. Účinnost prevence množení bakterie staphylococcus aureus je 99,9 %