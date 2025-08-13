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Kazeta do stanice Quick Clean Pod

CC12/50

5
| (37) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vychutnejte si hygienické holení každý den
Při použití stanice Quick Clean Pod po každém holení bude váš holicí strojek jako nový a efektivně se tak odstraní oholené vousy. Zanechává holicí strojek 10krát čistší než při pouhém použití vody*.
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i9000

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X9002/10

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XP9201/33

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XP9202/10

i9000 Prestige

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Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

XP9204/30

10krát účinnější než čištění vodou*

Vychutnejte si hygienické holení každý den

  • 2 ks v balení

  • Až 6 měsíců hygienického holení

  • Kompatibilní se stanicí Quick Clean Pod

Maziva zajistí, aby holicí strojek fungoval co nejlépe

Maziva zajistí, aby holicí strojek fungoval co nejlépe

Složení obohacené o aktivní maziva chrání holicí hlavy před třením a opotřebením a udržuje nejlepší výkon holicího strojku po delší dobu.

Svěží vůně pro pocit čistého oholení

Svěží vůně pro pocit čistého oholení

Čisticí kazeta má mimořádně svěží vůni a při holení vám dodá pocit čistoty.

Zcela bez alkoholu

Zcela bez alkoholu

Čisticí kapalina zcela bez alkoholu je šetrná k pokožce a je navržena tak, aby zajistila ochranu před podrážděním pokožky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

37

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

13/08/2025

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Výměna frezek

Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý výrobek

Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

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Upozornění

  1. Podle výsledků testů, které provedla testovací agentura třetí strany v laboratorních podmínkách, kazeta po 1 minutě používání účinně zabraňuje množení bakterií typu staphylococcus aureus a candida albicans. Účinnost prevence množení bakterie staphylococcus aureus je 99,9 %