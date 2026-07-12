3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Prodloužená záruka až 5 let
Technologie Lift & Cut s trojitým účinkem
Břity Dual SteelPrecision
360° přesná flexibilní hlava
Senzor Pressure Guard
5 let záruky****
Náš patentovaný holicí systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy od kořínků a zastřihuje je přesně až na úroveň pokožky 0,00 mm, aniž by pořezal pokožku, pro dlouhotrvající hladké oholení.
Plně flexibilní a menší kompaktní hlavy se vzory pro napínání pokožky se dynamicky přizpůsobí každé křivce vašeho obličeje. Pro stálý kontakt s pokožkou s o 20 % větší přesností* pro zachycení obtížných vousů na krku a pod nosem. Přesnost všude.
Naše 360° rotační břity Dual SteelPrecision zachycují vousy rostoucí v různých směrech. Se 7 miliony řezných pohybů za minutu pro efektivní oholení, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy.
4.8
z 5
702
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Ferdas 4
12/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holicí strojek velmi dobrý už léta kupuji jen značku Philips a zatím jsem velmi spokojen
Výhody
Jsem velmi spokojen
Nevýhody
Žadná
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ
Date of Use 2026-06-26
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ
Date of Use 2026-06-26
PaKt
09/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dlouhodobě používám výrobky Philips na holení a jsem s nimi spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-05-31
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-05-31
Laco Gulyás
17/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobok je neskutocný
Maximálna spokojnosť. Každé holinie sa je zážitok. Je to nad moje očakávanie
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Oproti předchůdci
Oproti povlaku bez kuliček
Oproti vodě v kazetě
Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení