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  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
  • Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky

i9000 PrestigeElektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

XP9204/30

4.8
| (702) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky
Holicí strojek Philips i9000 Prestige se systémem Lift & Cut s trojitým účinkem a 360° kompaktní, přesnou a flexibilní hlavou zastřihuje vousy těsně u pokožky, a to i v oblastech, které se obtížně holí. Systém SkinIQ s umělou inteligencí rozpozná pokožku, navádí vás a přizpůsobuje se tak, aby zaručil chytré pohodlí.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

s technologií SkinIQ

Dlouhotrvající hladké oholení, pro pohodlí pokožky

  • Technologie Lift & Cut s trojitým účinkem

  • Břity Dual SteelPrecision

  • 360° přesná flexibilní hlava

  • Senzor Pressure Guard

  • 5 let záruky****

Na pokožku hladké oholení, dlouhotrvající výsledky

Na pokožku hladké oholení, dlouhotrvající výsledky

Náš patentovaný holicí systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy od kořínků a zastřihuje je přesně až na úroveň pokožky 0,00 mm, aniž by pořezal pokožku, pro dlouhotrvající hladké oholení.

Přesnost i v těch nejhůře se holících oblastech

Přesnost i v těch nejhůře se holících oblastech

Plně flexibilní a menší kompaktní hlavy se vzory pro napínání pokožky se dynamicky přizpůsobí každé křivce vašeho obličeje. Pro stálý kontakt s pokožkou s o 20 % větší přesností* pro zachycení obtížných vousů na krku a pod nosem. Přesnost všude.

Efektivní při každém tahu, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy

Efektivní při každém tahu, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy

Naše 360° rotační břity Dual SteelPrecision zachycují vousy rostoucí v různých směrech. Se 7 miliony řezných pohybů za minutu pro efektivní oholení, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

702

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

12/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holicí strojek velmi dobrý už léta kupuji jen značku Philips a zatím jsem velmi spokojen

Výhody

Jsem velmi spokojen

Nevýhody

Žadná

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

Date of Use 2026-06-26

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

Date of Use 2026-06-26

09/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dlouhodobě používám výrobky Philips na holení a jsem s nimi spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-05-31

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-05-31

17/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobok je neskutocný

Maximálna spokojnosť. Každé holinie sa je zážitok. Je to nad moje očakávanie

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

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