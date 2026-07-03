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  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
  • Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky

i9000Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

X9002/10

4.8
| (83) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
Holicí strojek Philips i9000 díky systému Lift & Cut s trojitým účinkem a 360° kompaktním flexibilním hlavám zajišťuje oholení těsně u pokožky i v oblastech, které se obtížně holí. Technologie SkinIQ s umělou inteligencí rozpozná vaši pokožku a přizpůsobí se jí tak, aby vám zaručila maximální pohodlí a přesnost.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

s technologií SkinIQ

Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky

  • Technologie Lift & Cut s trojitým účinkem

  • Břity Dual SteelPrecision

  • 360° přesná flexibilní hlava

  • Snímač Power Adapt

  • 5 let záruky***

Na pokožku hladké oholení, dlouhotrvající výsledky

Na pokožku hladké oholení, dlouhotrvající výsledky

Náš patentovaný holicí systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy od kořínků a zastřihuje je přesně až na úroveň pokožky 0,00 mm, aniž by pořezal pokožku, pro dlouhotrvající hladké oholení.

Přesnost i v těch nejhůře se holících oblastech

Přesnost i v těch nejhůře se holících oblastech

Plně flexibilní a menší kompaktní hlavy se vzory pro napínání pokožky se dynamicky přizpůsobí každé křivce vašeho obličeje. Pro stálý kontakt s pokožkou s o 20 % větší přesností* pro zachycení obtížných vousů na krku a pod nosem. Přesnost všude.

Efektivní při každém tahu, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy

Efektivní při každém tahu, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy

Naše 360° rotační břity Dual SteelPrecision zachycují vousy rostoucí v různých směrech. Se 7 miliony řezných pohybů za minutu pro efektivní oholení, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

83

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

03/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

01/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holící strojek Philips:i9000 x9003/30

Vždy jsem měl holící strojek Braun.Ale nyní co mám Philips,jsem svůj názor a fanděni zmenil!Po zkušenostech nyní musím říct,že jsem přímo šokován,co Philips dovede!Úžasně holí,bez sebemenšich problémů,pokožka je hladká,bez tkačení,škrábanců atd.Opravdu špička!👍

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

19/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Philips forever.

Hladké oholení bez podráždění pokožky. Kvalitní zpracování a luxusní design. Je to můj čtvrtý holící strojek od výrobce Philips. Všechny jsou dosud plně funkční, nový model si kupuji spíše ze zvědavosti, jakou inovaci výrobce vyvinul. Nikdy nejsem zklamán.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

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